查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·图文：共庆 祖国华诞 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉全力冲刺全年目标任务 ·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长 ·黄金周首日全省景区客流平稳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 图文：共庆 祖国华诞 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉全力冲刺全年目标任务 · 图文：湖北，与奋进中的祖国共成 · 黄金周首日全省景区客流平稳 1 要闻 2017.10.2 星期一 40余个湖北元素亮相“砥砺奋进的五年”大型成就展—— 图文：湖北，与奋进中的祖国共成长 湖北日报讯 图为：武汉生产的高科技产品胶囊胃镜机器人引起参观者兴趣，纷纷围观咨询。



文/图记者周芳陈会君



党的十九大即将召开，刚刚在北京开展的“砥砺奋进的五年”大型成就展，吸引众多关注目光。

9月30日中午，记者抵达北京展览馆，等待参观成就展的观众已排成长队。

进门处，检票箱的票券垒起厚厚一沓。工作人员介绍：“上午已有一万多人来参观。”

展览由10个主题展区和一个特色体验区组成。一个砥砺前行的中国，一个奋发进取的中国，尽展眼前。

湖北以怎样的姿态，呈现在全国的画卷中？

记者现场3个多小时全覆盖参观，统计涉及湖北的元素有40余个。

一个个大项目、大工程关联湖北——

第二展区左边，南水北调工程沙盘图，搭配视频解说，格外醒目，中线工程水源地湖北丹江口呈现眼前。“北京地下水位出现16年以来的首次回升，南水北调是功臣，我们不能忘了湖北人民的付出。”北京市民王先生正在跟孩子讲解。他曾在湖北工作过10多年，参观展览，十分关注湖北元素。

不远处，三峡升船机与“太空飞船”“蛟龙号”等国之重器模型一同列展。讲解员解说，三峡升船机是世界上技术难度最高、规模最大的升船机，刷新了同类型重大装备世界之最。人们竖起大拇指。“黑科技”闪耀湖北创新之光——

一粒胶囊模样的小颗粒，竟然可以做胃镜。“吞服下去，里面的小机器人会启动，高精度查找病灶。”每天被团团围住，跟无数参观者答疑，工作人员郭张栓总会自豪地说：“我们的生产基地在武汉。”

战略性新兴产业发展成就展示屏，集中展示深圳、江苏、湖北等10个省市发展成就。参观者轻点屏幕，湖北的视频娓娓道来：“湖北省是全国集成电路产业四大集聚区之一，国家存储器基地落户武汉……”

满满的获得感，洋溢着湖北人的幸福——

全国社区的样板，武汉百步亭社区居民笑靥如花；棚户区改造，宜昌棚改居民喜领新家钥匙；教育更加公平公正，湖北考生也有技能高考；提升少数民族受教育水平，中南民族大学各族学子齐聚一堂；脱贫攻坚，十堰郧西与深圳“劳务协作”帮扶贫困户就业……

全面从严治党，彰显湖北决心——

中共五大在汉诞生首届中央监察委员会，会址陈列馆游人如织；泥沙中，湖北党员挥汗如雨，他们说，防汛抗洪的现场，“两学一做”的考场；干部好不好百姓说了算，建始县人民拿起纸和笔，评议他们的“父母官”。在第十展区全面从严治党板块，涉及湖北的图片近10张。

如织的人流中，81岁的国务院国资委退休干部张树凯在这些照片前久久驻足。他一笔一画地在纸上记录下图片说明，激动喜悦之情在笔端跃动。

存照历史，见证奋进。

一个个熠熠生辉的湖北元素，是湖北“建成支点、走在前列”的生动实践。在“两个一百年”的奋斗征程中，湖北执着前行。“一定去湖北看看！”中国出版集团的孙健感言。





