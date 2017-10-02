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第1版 要闻
·凝聚全党意志 不负历史担当
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·图文：共庆 祖国华诞
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉全力冲刺全年目标任务
·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长
·黄金周首日全省景区客流平稳
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凝聚全党意志 不负历史担当
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坚决拥护党中央决定 时时处处事
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图文：共庆 祖国华诞
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坚决拥护党中央决定 保持清正廉
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坚决拥护党中央决定 纵深推进政
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武汉全力冲刺全年目标任务
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图文：湖北，与奋进中的祖国共成
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黄金周首日全省景区客流平稳
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要闻
2017.10.2 星期一
40余个湖北元素亮相“砥砺奋进的五年”大型成就展——
图文：湖北，与奋进中的祖国共成长
湖北日报讯 图为：武汉生产的高科技产品胶囊胃镜机器人引起参观者兴趣，纷纷围观咨询。
文/图记者周芳陈会君
党的十九大即将召开，刚刚在北京开展的“砥砺奋进的五年”大型成就展，吸引众多关注目光。
9月30日中午，记者抵达北京展览馆，等待参观成就展的观众已排成长队。
进门处，检票箱的票券垒起厚厚一沓。工作人员介绍：“上午已有一万多人来参观。”
展览由10个主题展区和一个特色体验区组成。一个砥砺前行的中国，一个奋发进取的中国，尽展眼前。
湖北以怎样的姿态，呈现在全国的画卷中？
记者现场3个多小时全覆盖参观，统计涉及湖北的元素有40余个。
一个个大项目、大工程关联湖北——
第二展区左边，南水北调工程沙盘图，搭配视频解说，格外醒目，中线工程水源地湖北丹江口呈现眼前。“北京地下水位出现16年以来的首次回升，南水北调是功臣，我们不能忘了湖北人民的付出。”北京市民王先生正在跟孩子讲解。他曾在湖北工作过10多年，参观展览，十分关注湖北元素。
不远处，三峡升船机与“太空飞船”“蛟龙号”等国之重器模型一同列展。讲解员解说，三峡升船机是世界上技术难度最高、规模最大的升船机，刷新了同类型重大装备世界之最。人们竖起大拇指。“黑科技”闪耀湖北创新之光——
一粒胶囊模样的小颗粒，竟然可以做胃镜。“吞服下去，里面的小机器人会启动，高精度查找病灶。”每天被团团围住，跟无数参观者答疑，工作人员郭张栓总会自豪地说：“我们的生产基地在武汉。”
战略性新兴产业发展成就展示屏，集中展示深圳、江苏、湖北等10个省市发展成就。参观者轻点屏幕，湖北的视频娓娓道来：“湖北省是全国集成电路产业四大集聚区之一，国家存储器基地落户武汉……”
满满的获得感，洋溢着湖北人的幸福——
全国社区的样板，武汉百步亭社区居民笑靥如花；棚户区改造，宜昌棚改居民喜领新家钥匙；教育更加公平公正，湖北考生也有技能高考；提升少数民族受教育水平，中南民族大学各族学子齐聚一堂；脱贫攻坚，十堰郧西与深圳“劳务协作”帮扶贫困户就业……
全面从严治党，彰显湖北决心——
中共五大在汉诞生首届中央监察委员会，会址陈列馆游人如织；泥沙中，湖北党员挥汗如雨，他们说，防汛抗洪的现场，“两学一做”的考场；干部好不好百姓说了算，建始县人民拿起纸和笔，评议他们的“父母官”。在第十展区全面从严治党板块，涉及湖北的图片近10张。
如织的人流中，81岁的国务院国资委退休干部张树凯在这些照片前久久驻足。他一笔一画地在纸上记录下图片说明，激动喜悦之情在笔端跃动。
存照历史，见证奋进。
一个个熠熠生辉的湖北元素，是湖北“建成支点、走在前列”的生动实践。在“两个一百年”的奋斗征程中，湖北执着前行。“一定去湖北看看！”中国出版集团的孙健感言。