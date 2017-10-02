查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·图文：共庆 祖国华诞 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉全力冲刺全年目标任务 ·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长 ·黄金周首日全省景区客流平稳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 图文：共庆 祖国华诞 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉全力冲刺全年目标任务 · 图文：湖北，与奋进中的祖国共成 · 黄金周首日全省景区客流平稳 1 要闻 2017.10.2 星期一 打响攻坚战 决胜四季度 武汉全力冲刺全年目标任务 湖北日报讯 （记者蔡朝阳、杨然）9月28日，武汉市通报1-8月经济运行情况，动员全市上下围绕稳增长、保目标，打好第四季度攻坚战。据悉，该市将在狠抓重点企业、扩大工业投资、提振民间投资等方面持续发力，确保完成全年主要经济指标。

前8月，武汉经济运行稳中向好，工业投资、重点产业、招商引资、外贸出口大幅提升，项目建设实现突破。1-8月，该市工业投资1604.5亿元，增长10%，其中技改投资719.8亿元，是去年全年的2.59倍，成为工业投资回升的重要支撑；汽车及零部件、信息技术制造、石油化工、日用轻工等7个重点行业产值大幅增长；招商引资方面，该市签约投资超过1.02万亿元，实际到位资金5557亿元，同比增长39.1%，超额完成全年任务；进出口总额1253亿元，增长30.3%。此外，新开工投资500万元以上工业项目达908项，增长48.9%，取得新突破。

武汉今年经济发展目标为GDP增长8%、规上工业增加值增长8%、地方一般公共预算收入增长8%、固定资产投资增长10%、社会消费品零售总额增长10%。按照部署，该市第四季度将对照指标，狠抓落实，全力冲刺全年目标任务。



聚焦重点企业、重点区域和重点城区，精准发力，务求实效。今年上半年，江岸、江汉、武昌GDP都已超过500亿元，今年有望突破千亿大关。

明确任务清单，攻克发展难点。紧盯251个亿元以上项目，落地项目抓开工、在建项目抓进度、投产项目抓技改，切实稳住工业投资企稳回升势头。今年以来，该市民间投资总体向好，1—5月增速由负转正，1—8月增长4.1%，占投资比重回升到51.9%，力争全年民间投资突破4000亿元。

强化统筹兼顾、考核督办。该市考评办将加强市级绩效目标动态监测，提前预警，提前督办，对因工作不力而造成指标未达时序进度的，予以通报、问效问责。

武汉还细化区域、行业分工，市政府分管领导靠前指挥，压实责任，确保全年各项经济指标圆满达成。





