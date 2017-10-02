查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·图文：共庆 祖国华诞 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉全力冲刺全年目标任务 ·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长 ·黄金周首日全省景区客流平稳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 图文：共庆 祖国华诞 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉全力冲刺全年目标任务 · 图文：湖北，与奋进中的祖国共成 · 黄金周首日全省景区客流平稳 1 要闻 2017.10.2 星期一 省政协召开党组﹙扩大﹚会议 坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 湖北日报讯 （记者张辉、通讯员郑轩）

9月30日上午，省政协党组书记、主席张昌尔主持召开党组（扩大）会议，传达中央关于孙政才严重违纪案处理决定的通报及省委常委会会议精神，强调坚决拥护党中央决定，牢固树立“四个意识”，时时处处事事从政治和大局上向以习近平同志为核心的党中央看齐，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

会议认为，孙政才严重违反政治纪律、群众纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，完全背离党性原则，严重违背党中央对高级干部的政治要求，严重破坏党的团结和集中统一，给党和国家事业造成巨大损害，影响十分恶劣，教训极其深刻。在党的十九大前及时发现并彻底查处孙政才严重违纪问题，充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的坚强意志、鲜明态度和惩治腐败的坚定决心，充分证明我们党有着强大的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。



会议强调，要从孙政才严重违纪案中汲取深刻教训，以反面典型为镜鉴，时刻保持自警自省。要旗帜鲜明讲政治，坚持用习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略武装头脑、指导实践，增强政治定力、站稳政治立场。要对党绝对忠诚，不断锤炼党性，修好共产党人的“心学”，严以修身、严以用权、严以律己，坚守共产党人精神家园。要带头遵守党章和党内政治生活准则，严格执行《准则》《条例》，营造健康清朗的党内政治生态。

会议要求，切实履行管党治党主体责任，坚决贯彻中央和省委决策部署，推进全面从严治党在政协纵深发展。通过召开专题生活会等形式，以案说纪，切实加强警示教育，做到警钟长鸣。扎实有效做好各项工作，增进共识、汇聚力量，努力画出最大“同心圆”，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

省政协党组副书记、常务副主席陈天会，党组成员、副主席王振有、肖旭明，党组成员、秘书长翟天山出席会议。





