查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·凝聚全党意志 不负历史担当 ·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐 ·图文：共庆 祖国华诞 ·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 ·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党 ·武汉全力冲刺全年目标任务 ·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长 ·黄金周首日全省景区客流平稳 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 时事 第4版 : 万千气象 · 凝聚全党意志 不负历史担当 · 坚决拥护党中央决定 时时处处事 · 图文：共庆 祖国华诞 · 坚决拥护党中央决定 保持清正廉 · 坚决拥护党中央决定 纵深推进政 · 武汉全力冲刺全年目标任务 · 图文：湖北，与奋进中的祖国共成 · 黄金周首日全省景区客流平稳 1 要闻 2017.10.2 星期一 省人大常委会党组召开会议强调 坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色 湖北日报讯 （记者王馨）9月30日，省人大常委会党组召开会议，传达中央关于孙政才严重违纪案处理决定的通报及省委常委会会议精神，强调坚决拥护党中央决定，自觉把思想和行动统一到党中央“五个必须”要求上来，坚决维护党中央权威和集中统一领导。省人大常委会党组书记、常务副主任傅德辉主持会议。

会议认为，孙政才理想信念动摇，背弃党的宗旨，丧失政治立场，严重违反政治纪律和政治规矩，严重违反中央八项规定和群众纪律，严重违反生活纪律，严重违背了党中央对高级干部提出的政治要求，给党和国家事业造成巨大损害，社会影响十分恶劣。在党的十九大前彻底查处孙政才严重违纪问题，充分表明以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的坚强意志、鲜明态度和坚定决心，表明我们党有着强大的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。

会议要求，省人大各级党组织和全体党员干部要以孙政才严重违纪案为反面教材，进一步落实党中央关于全面从严治党和反腐败的各项重大部署。要旗帜鲜明讲政治，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻党的理论和路线方针政策，始终做政治上的清醒人、明白人、老实人。

会议强调，省人大常委会党组要认真执行民主集中制，自觉接受监督，坚持正确的选人用人导向，持续巩固省人大常委会及机关风清气正的政治生态。严以修身、严以用权、严以律己，慎独慎言，始终保持清正廉洁的政治本色，管好身边人。要进一步落实全面从严治党政治责任，担当好管党治党的主体责任。省人大各级党组和党员领导干部要认真履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设责任制，以新的精神状态和优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

省人大常委会党组副书记、副主任张岱梨，党组成员、副主任尹汉宁、王建鸣出席会议。省人大各专（工）委分党组书记等列席会议。





