凝聚全党意志 不负历史担当坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐图文：共庆 祖国华诞坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党武汉全力冲刺全年目标任务图文：湖北，与奋进中的祖国共成长黄金周首日全省景区客流平稳
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 第1版 要闻
·凝聚全党意志 不负历史担当
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·图文：共庆 祖国华诞
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉全力冲刺全年目标任务
·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长
·黄金周首日全省景区客流平稳
湖北日报电子版
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1 要闻 2017.10.2 星期一
图文：共庆 祖国华诞
    湖北日报讯 图为：1日上午，襄阳市襄城南街煞是热闹，襄阳三荣芦荟襄城店向过往行人免费赠送5000面国旗，共同庆祝共和国成立68周年。
（视界网 魏海霞 摄）


   
　