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第1版 要闻
·凝聚全党意志 不负历史担当
·坚决拥护党中央决定 时时处处事事向党中央看齐
·图文：共庆 祖国华诞
·坚决拥护党中央决定 保持清正廉洁的政治本色
·坚决拥护党中央决定 纵深推进政协全面从严治党
·武汉全力冲刺全年目标任务
·图文：湖北，与奋进中的祖国共成长
·黄金周首日全省景区客流平稳
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凝聚全党意志 不负历史担当
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坚决拥护党中央决定 时时处处事
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图文：共庆 祖国华诞
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坚决拥护党中央决定 保持清正廉
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坚决拥护党中央决定 纵深推进政
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武汉全力冲刺全年目标任务
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图文：湖北，与奋进中的祖国共成
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黄金周首日全省景区客流平稳
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要闻
2017.10.2 星期一
图文：共庆 祖国华诞
湖北日报讯 图为：1日上午，襄阳市襄城南街煞是热闹，襄阳三荣芦荟襄城店向过往行人免费赠送5000面国旗，共同庆祝共和国成立68周年。
（视界网 魏海霞 摄）