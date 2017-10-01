查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 专刊 ·图文：渔洋河 一首流动的诗 一座城的灵魂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 图文：渔洋河 一首流动的诗 一 7 专刊 2017.10.1 星期日 图文：渔洋河 一首流动的诗 一座城的灵魂 湖北日报讯 图为：穿城而过的渔洋河

图为：柴埠溪大峡谷

图为：渔洋河畔的生态茶园

图为：渔洋河示意图



文/记者张欧亚 通讯员王登府 杨威 图/刘曙松 龚晓峰 季卫民



风情万种渔洋关



渔洋河，身世非凡！

点击搜索，有这样的注释：渔洋河是清江最下游的一级支流，发源于长阳县西部的雪山尖。

雪山尖，雪山之尖。像一首激情澎湃的诗，渔洋河破峡谷万道，成为这座武陵山区小县的母亲河。

“你从雪山走来，春潮是你的风采，你向东海奔去，惊涛是你的气概”。

身世非凡的渔洋河，养育着一座因河而得名的小镇渔洋关。

在新中国长达半个多世纪的历史上，渔洋关镇只是我国最基础的一级政权机构驻地，但在五峰的历史上，却又是举重若轻的地位。

渔洋关，宜昌史上名关。北宋时名为“鱼羊寨”，因盛产鱼羊而得名。元代设置关卡，改称“渔洋关”。

1824年，广东茶商慕名而至，在渔洋古镇设厂经营，开启了湖北红茶出口俄罗斯的先河，鄂西南地区包括五峰、鹤峰与湖南的茶叶生产贸易连成一线，使五峰在骡蹄叮当声中，在山水崖壁之间，在青石板路上，踩出了闻名中外的万里茶道的辉煌。

每逢茶季，渔洋关镇人背马驮，商贾茶客，川流不息。镇上客栈、骡马店、饭馆、茶楼，各类店铺小摊，昼夜灯火通明，吆喝声不绝于耳。加上十几家茶号通宵达旦烘烤制茶，茶香飘溢十里开外，让人闻之心醉神迷。由于茶香浓郁，浸染日久，就连镇上街巷门庭、吊脚木楼也余香沁馥，弥久不散。

五峰退休干部、渔洋关镇人大代表宫自信回忆，他年少时，渔洋关还是帆船点点，仅在中码头就停泊有50多艘船只。

《五峰县志》描述：“至民国时期，渔洋关有茶号13个，以及制钱、印染、榨油等手工业，街道扩至8条，房屋332幢。街道间脊檐相连，错落有致，街宽6米，青石板铺设。”抗日战争时期，武汉沦陷，汉、宜、沙商人寓居渔洋关避难谋生。极盛时，茶工万记，骡马千匹，木船百只。街市热闹非凡，烛光、月光、星光通宵达旦，夜无眠，因而有“小汉口”之称。



可歌可泣渔洋河



这是一片圣美的土地。

渔洋河钟灵毓秀，凝聚天地灵气，孕育着朴实的土汉儿女，同时也造就了风貌的传奇。

以柴埠溪为代表的国家森林公园，北接八百里清江，南通武陵源、张家界，东连江汉平原，西达鄂西山寨。依岩傍壁，沿着曲径通幽的栈道盘桓漫游，大山深处的潺潺溪流如同琴弦在轻拨低吟。罕见的喀斯特大峡谷，柴埠溪俨然就是另一个张家界。

著名的“渔洋十景”，大约出现在清代。因时代的变迁，十景很多已经不存在了，但那名称就令人畅想：“山峡渔樵”，位于峡口，引历代无数文人骚客题诗为记；“连山晴雪”，这在冬日雪天还能见到，指的是渔洋关四处高山白雪皑皑。还有石龙

过江、赵坡晨钟、古岭烟云、龙王镇潮、花桥观渔、崇阳古槐、石狮雄姿、碧潭沉柯等等。

实际上渔洋河流域乃至整个五峰县域，就是一条生机盎然的风景带。金秋时节，踏访这片土地，万山红遍，层林尽染，宛若彩色的玉带绵延在起伏群山，就像是一个个组合的自然盆景，令人沉醉，咏叹。

这是一片英雄的土地。

上世纪三十年代大革命时期，贺龙率领的红二军团转战渔洋河，其军部就设在五峰。

渔洋关还是鄂西会战的重要战场。1943年夏季，日军发动鄂西会战，抢占了渔洋关，直接威胁恩施。

中国军队75军、77军、59军顽强抵抗，强渡渔洋河进行反击，夺回渔洋关，有力支持了著名的石牌保卫战，守住了恩施门户。

鄂西会战历时月余，中国军队以10个军抗击了日军约5个师团兵力的进攻。日军沿长江向上游进攻计划失败，鄂西会战以我方胜利告终。



关山万里古茶道



中国茶著中，经常可以看到这样的记述：“说到宜红茶，就不得不提及到一个名叫‘渔洋关’的古老小镇。”这里不仅有养眼、悦心、怡神的“全国最美茶园”，至今在渔洋关镇还有两条走向不同，保存完整的古茶道。

柴埠溪下游六公里的渔洋河上，建于清朝的石拱汉阳桥，今巍然屹立。两拱洞间有石墩，石墩呈船头形伸出，以利洪水期防浪分水。因有武汉茶商的参与修建，当地俗称“汉阳桥”。

过汉阳桥拾级而上，绿茵如盖，古道长满清苔，目光穿过杂树，远山依稀，似乎能感受历史的幽深与久远。

1950年出版的《中国茶讯》详细记载了这条古茶道线路：“由鹤峰到渔洋关360里，沿途人烟稀少，路险道窄，骡马难行，专赖人背，每人可背百斤茶叶，往返一次须时13天。”

而另一条渔洋关到湖南石门的茶道有120里长，途中须翻15里陡崖，往返一次须时四五天。此外，还有长阳星坪到渔洋关240里、湖南石门到渔洋关120里古茶道。

渔洋关镇88岁的鲜于文海老人，年轻时曾走过这些古茶道，他说：道路坎坷，人行危险，骡马难行，稍有不慎，即有摔倒崖下危险。途中须在官修驿站住宿。

五峰古茶道已被国家文物局列入“中俄蒙万里茶道”遗产点申报世界文化遗产，渔洋关被确定为“万里茶道第一关”。

今天，五峰全县茶叶种植面积近20万亩，村寨处处茶歌响，山乡处处茶飘香。

五峰“采花毛尖”入选中国茶叶博物馆名茶样库。具有193年历史的钧大福茶厂，保存着迄今最为完整的宜红茶生产线原貌，已被纳入世界申遗项目。

五峰茶为何闻名海内外？除了高山峻岭云雾和渔洋河的滋润，更有特别的土壤与众不同。

五峰境内土壤以黄棕壤、红壤、黄壤为主，酸性紫色土的面积大，成土母岩多为片麻岩、沙岩、页岩、板岩、花岗岩分化而成。pH值多在4.5～6.5之间。加上自然海拔和山水氤氲，这座山野小城因之获“全国十大魅力茶乡”的殊荣。



举城动迁谱新篇



2015年，渔洋关镇又迎来一件政治生活中的大事：五峰县城由60公里外的五峰镇，整体搬迁到渔洋河畔渔洋关。

五峰原名长乐县。在中国曾有3个长乐县：广东长乐、湖北长乐和福建长乐。因国内3县同名，广东长乐县遂改名为五华县。湖北长乐取县址傍依五峰山更名为五峰县。

历史上，渔洋关镇曾两次作为县治所在地。新中国成立初期，由于五峰镇以西匪患严重，县政府搬迁至五峰镇。这一搬就长达半个多世纪。

五峰全县人口刚刚过20万，是我省人口最少的县治之一。五峰土家族自治县宣传部部长王巍介绍，全国仅有4个土家族自治县，五峰就是其中之一。除我省长阳外，一个在重庆，另一个在贵州。五峰人口虽少，却创造了不少令人称叹的奇迹。

但老县城限于地理位置，一直制约着五峰全县经济的发展。五峰镇0.56平方公里的城区面积，住着3万多人，“一户人家炒辣椒，全城都得打喷嚏。”有人这样形容蜗居在老县城的生活。

五峰老城地质公园，可以看到老城全景。记者登其上遥望，全境皆山，五峰老县城就嵌在一道狭长的山谷之中。天池河穿城而过，所有建筑分布在河谷两岸，密密麻麻。

五峰镇正街社区书记张兴顺指着公园高耸的一个个平台说，这平台实际就是打的防止滑坡的桩，有百余个。对岸的山坡上，也安装有多个监视器。一到暴雨天，全城惊心，人难安眠。

河谷两岸斜坡高陡，滑坡体多达17处，仿佛悬在居民头顶的一颗颗定时炸弹。

五峰人民的心头之患，更是时刻牵动着水果湖乃至中南海的心。避险搬迁，刻不容缓！共和国两任总理相继批示。2011年4月，民政部批复同意，五峰县城由五峰镇搬迁至67公里之外地带相对开阔、交通便利、人称“小汉口”的渔洋关镇。

2015年11月12日的五峰新闻网，记录了搬迁时的情景：没有鲜花，没有彩旗，没有礼炮，11月9日，在五峰新县城行政小区，千余名机关干部用一场简朴而庄重的升旗仪式来庆祝县政府驻地搬迁至渔洋关镇。本着“节俭、稳定、有序”的原则，搬迁从10月30日启动，短短一周时间，千余机关干部顺利完成了搬迁。王巍说，“这次搬迁基本上都是使用原来老县城的办公用品。”

今天的渔洋关气象万千，五峰县城以渔洋河为主轴，沿河而建。茶道、帆船、骡马的繁境远逝，而一座充满生机、现代化的城镇正在成长……



足以安放乡愁的河流



张欧亚



传说那地方很美，我一直未敢轻易走近她。

五峰，湖北最小的县城。这也是全省所有县市中，我最后抵达的县政府机关所在地。

2014年，往鹤峰采访，曾流连对岸的盘旋高山之巅，遥望过五峰这片土地。同事说，我们此刻正穿越北纬三十度，这片山野，就是中国腹地最美的风景画廊。

彼时，渔洋关正在加紧建设，县城正在酝酿搬迁。

轻易不敢走近，是担心打破了心中保存的那份圣美。

这座仅仅20万人口的小县，总令人感到惊叹与心动。入选第二批“国家全域旅游示范区”创建名单：14个村被列入全国乡村旅游扶贫重点村；2016年全国百佳深呼吸小城；2016“中国好人榜”五峰罗官章赫然在册，“湖北好人”“宜昌好人”更是层出不穷……

跃上葱茏四百旋。今秋，终于走进这座大山深处的小城。

采访的日子里，我们看到，88岁的老人鲜于文海，至今仍在寻访、整理古茶道文献。他的孙女、原电视台播音员郭春雁，每到周末，就踏上古茶道搜集实物，他的爱人则当向导兼司机。

这只是五峰人对自己家乡挚爱的一个缩影。

小城的那份朴素、那份温馨、那份宁静，山民的那份热情善良、那份自信豁达、那份洋溢在眉梢间的幸福感，令人刻骨铭心，不能忘怀。

一座城的动迁，五峰干群一心，首先想到的是如何呵护好这条母亲河。

现在已有了答案，真正的美好，是不怕走近，也不会被打破。

一声秋歌，如此悦耳，动心。这条河真美，真美。美的，总让人铭心，刻骨。而这背后，是一方水土养育的一方人。

山有多高，水有多长。一道渔洋河，足以安放乡愁……



河流档案



渔洋河是清江最下游的一级支流，发源于长阳西部的雪山尖，西流折向南流，流经长阳、五峰、宜都三县市，在清江注入长江的河口上约3.5公里处的莲花堰北刘家嘴注入清江，河流主河道全长104公里。



河长说



让渔洋河永远碧水长清



奔腾不息的渔洋河，是五峰的“母亲河”，滋养着五峰土汉儿女，它流淌的每一滴水、流经的每一寸土地都万分珍贵。渔洋河是长江的二级支流，五峰将严格贯彻落实习近平总书记“把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护，不搞大开发”重要指示精神，强化政治担当，围绕“天蓝、岸绿、水清、河畅、景美”全景五峰的发展目标，紧盯河长制全局性、战略性任务，坚持依法依规，推动多规合一，全面加强渔洋河流域的生态治理。突出抓好组织领导，保障权责到位；抓好行政执法，保障河道畅通；抓好水污染防治，保障水安全；抓好水利建设，强化水生态保护。全面清河障、去污染、添保障，像保护眼睛一样保护渔洋河流域的水环境，像对待生命一样对待渔洋河流域的生态环境，努力让居民“望得见山、看得见水、记得住乡愁”。

——五峰土家族自治县县委书记、渔洋河河长 陈华





