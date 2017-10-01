查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·武汉铁路旅客猛增2倍 ·武汉每天万余民警保平安 ·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民 ·图文：黑马加西亚首夺女单冠军 ·图文：大武汉越来越有国际范 ·图文 ·我省组建城管局统筹城市管理 ·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故 ·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜 ·上港逆转恒大晋级足协杯决赛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉铁路旅客猛增2倍 · 武汉每天万余民警保平安 · 荆楚书香节，227家新华书店8 · 图文：黑马加西亚首夺女单冠军 · 图文：大武汉越来越有国际范 · 图文 · 我省组建城管局统筹城市管理 · 省安监局通报大江化工“9·24 · 图文：10月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛9 · 上港逆转恒大晋级足协杯决赛 6 综合 2017.10.1 星期日 上港逆转恒大晋级足协杯决赛 湖北日报讯 （通讯员刘洋）在昨晚的足协杯半决赛次回合，上海上港在先丢一球的情况下连入四球，以4比1客场逆转广州恒大，两回合总比分6比2晋级决赛，将与上海申花争夺冠军。

此役，国际级裁判马宁共出示了2红9黄，红牌给了恒大的廖力生和金英权。此外，马宁还将上港助教谢晖罚上看台。赛后，斯科拉里认为廖力生的红牌改变了局势。“双方势均力敌，如果比赛少了球员是非常困难的。在落后一球，落后两球之后，他们依然没有放弃，一直拼搏到最后。”

此役上港打破了在天河不胜的怪圈，同时在两队3线争夺中第2次让恒大尝到淘汰的滋味，在中超还差4轮的情况下落后4分，上港仍有终止恒大中超连霸的可能。





