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 第6版 综合
·武汉铁路旅客猛增2倍
·武汉每天万余民警保平安
·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
·图文：黑马加西亚首夺女单冠军
·图文：大武汉越来越有国际范
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·我省组建城管局统筹城市管理
·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
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·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
·上港逆转恒大晋级足协杯决赛
湖北日报电子版
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6 综合 2017.10.1 星期日
上港逆转恒大晋级足协杯决赛
    湖北日报讯 （通讯员刘洋）在昨晚的足协杯半决赛次回合，上海上港在先丢一球的情况下连入四球，以4比1客场逆转广州恒大，两回合总比分6比2晋级决赛，将与上海申花争夺冠军。
    此役，国际级裁判马宁共出示了2红9黄，红牌给了恒大的廖力生和金英权。此外，马宁还将上港助教谢晖罚上看台。赛后，斯科拉里认为廖力生的红牌改变了局势。“双方势均力敌，如果比赛少了球员是非常困难的。在落后一球，落后两球之后，他们依然没有放弃，一直拼搏到最后。”
    此役上港打破了在天河不胜的怪圈，同时在两队3线争夺中第2次让恒大尝到淘汰的滋味，在中超还差4轮的情况下落后4分，上港仍有终止恒大中超连霸的可能。


   
　