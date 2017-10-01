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上港逆转恒大晋级足协杯决赛
6
综合
2017.10.1 星期日
上港逆转恒大晋级足协杯决赛
湖北日报讯 （通讯员刘洋）在昨晚的足协杯半决赛次回合，上海上港在先丢一球的情况下连入四球，以4比1客场逆转广州恒大，两回合总比分6比2晋级决赛，将与上海申花争夺冠军。
此役，国际级裁判马宁共出示了2红9黄，红牌给了恒大的廖力生和金英权。此外，马宁还将上港助教谢晖罚上看台。赛后，斯科拉里认为廖力生的红牌改变了局势。“双方势均力敌，如果比赛少了球员是非常困难的。在落后一球，落后两球之后，他们依然没有放弃，一直拼搏到最后。”
此役上港打破了在天河不胜的怪圈，同时在两队3线争夺中第2次让恒大尝到淘汰的滋味，在中超还差4轮的情况下落后4分，上港仍有终止恒大中超连霸的可能。