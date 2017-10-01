武汉铁路旅客猛增2倍武汉每天万余民警保平安荆楚书香节，227家新华书店8折惠民图文：黑马加西亚首夺女单冠军图文：大武汉越来越有国际范图文我省组建城管局统筹城市管理省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故图文：10月份全省体育赛事（活动）预告图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜上港逆转恒大晋级足协杯决赛
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 第6版 综合
·武汉铁路旅客猛增2倍
·武汉每天万余民警保平安
·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
·图文：黑马加西亚首夺女单冠军
·图文：大武汉越来越有国际范
·图文
·我省组建城管局统筹城市管理
·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告
·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
·上港逆转恒大晋级足协杯决赛
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6 综合 2017.10.1 星期日
图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
（省体育局授权本报发布）
    湖北日报讯 


   
　