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 第6版 综合
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湖北日报电子版
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6 综合 2017.10.1 星期日
省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
初步认定是一起生产安全责任事故
    湖北日报讯  （记者曾莉）9月29日，省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故，要求各地各部门认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全监管，坚决遏制生产安全事故，确保两节及十九大期间安全生产形势稳定。
    9月24日16时40分左右，湖北大江化工集团有限公司在对熔硫岗位助滤槽进行检修过程中3人窒息，截至目前已造成2人死亡，另1名伤者正在抢救中。专家组初步分析事故直接原因为：在检修作业过程中，加热盘管蒸汽阀门未关闭，导致熔硫助滤槽内温度过高，使残留在盘管及内壁上的硫磺形成蒸汽，造成槽内空气氧含量降低。在没办理受限空间作业票证、没对槽内空气进行任何检测分析、没采取任何安全防护措施的情况下，操作工直接进入熔硫助滤槽检修作业导致窒息；监护人和另一名操作工在没配备个人防护用品的情况下，盲目施救，造成事故发生。初步认定，该事故是一起生产安全责任事故。
    通报要求，责成宜昌市安监局提请市人民政府成立事故调查组，对该事故提级进行调查，彻查暴露出的各类问题，依法严厉追究相关责任人的责任；依法暂扣大江化工安全生产许可证；大江化工、宜都市政府要向省安委会办公室进行事故“说清楚”，并作出深刻检查；责成宜昌市安监局会同宜都市政府约谈大江化工主要负责人。
    通报指出，该事故发生在全省史上最严危化品安全大检查和“三严一防”专项整治攻坚阶段，性质恶劣，影响较大，暴露出企业重效益轻安全，主体责任不落实等问题。各地各有关部门要压实责任，建立政企“包联包保”责任制；突出重点，迅速开展特殊作业安全管理专项培训；落实责任，切实加强停产停业企业安全监管。因责任和措施不力、落实不到位导致事故发生的，依法从重从严处理。


   
　