查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·武汉铁路旅客猛增2倍 ·武汉每天万余民警保平安 ·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民 ·图文：黑马加西亚首夺女单冠军 ·图文：大武汉越来越有国际范 ·图文 ·我省组建城管局统筹城市管理 ·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故 ·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜 ·上港逆转恒大晋级足协杯决赛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉铁路旅客猛增2倍 · 武汉每天万余民警保平安 · 荆楚书香节，227家新华书店8 · 图文：黑马加西亚首夺女单冠军 · 图文：大武汉越来越有国际范 · 图文 · 我省组建城管局统筹城市管理 · 省安监局通报大江化工“9·24 · 图文：10月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛9 · 上港逆转恒大晋级足协杯决赛 6 综合 2017.10.1 星期日 我省组建城管局统筹城市管理 年内执法队员全部换上新制服 湖北日报讯 （记者彭一苇）9月28日，黄冈市城管执法队员穿着新制服，在黄冈市体育中心集中亮相，这是我省首个完成城管换装的市州。今年内，我省1万多名城管执法队员将陆续换装完毕。

新制服上衣为天蓝色、裤子为藏青色，搭配金色标志。标志标识采用了国徽、盾牌、牡丹花、橄榄枝等元素，其上文字统一使用“城市管理执法”字样。

长期以来，城管分属各地管理，各地城管执法队员制服标识五花八门，执法时经常给群众造成困扰。2016年9月，中央编办明确住建部主管城市管理，统一城管制服也被提上议事日程。按计划，到2017年年底前，全国将实现城管执法制式服装和标志标识统一。

据透露，省级城市管理监督机构将在建设厅挂牌成立，在设区的城市，将组建城市管理执法委员会，其他市县设立城市管理执法局，主要负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等，包括住房城乡建设领域法律、法规的全部行政处罚权，社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、违法停放车辆等跨部门行政处罚权也将逐步整合。

省住建厅相关负责人表示，跨部门的行政处罚权逐步移交后，其监管主体不变。环保、工商、交通等部门仍将按各自职能，加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门协调做好综合执法工作。





