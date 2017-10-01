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 第6版 综合
·武汉铁路旅客猛增2倍
·武汉每天万余民警保平安
·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
·图文：黑马加西亚首夺女单冠军
·图文：大武汉越来越有国际范
·图文
·我省组建城管局统筹城市管理
·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
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·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
·上港逆转恒大晋级足协杯决赛
湖北日报电子版
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6 综合 2017.10.1 星期日
我省组建城管局统筹城市管理
年内执法队员全部换上新制服
    湖北日报讯 （记者彭一苇）9月28日，黄冈市城管执法队员穿着新制服，在黄冈市体育中心集中亮相，这是我省首个完成城管换装的市州。今年内，我省1万多名城管执法队员将陆续换装完毕。
    新制服上衣为天蓝色、裤子为藏青色，搭配金色标志。标志标识采用了国徽、盾牌、牡丹花、橄榄枝等元素，其上文字统一使用“城市管理执法”字样。
    长期以来，城管分属各地管理，各地城管执法队员制服标识五花八门，执法时经常给群众造成困扰。2016年9月，中央编办明确住建部主管城市管理，统一城管制服也被提上议事日程。按计划，到2017年年底前，全国将实现城管执法制式服装和标志标识统一。
    据透露，省级城市管理监督机构将在建设厅挂牌成立，在设区的城市，将组建城市管理执法委员会，其他市县设立城市管理执法局，主要负责市政管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等，包括住房城乡建设领域法律、法规的全部行政处罚权，社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、餐饮服务业油烟污染、违法停放车辆等跨部门行政处罚权也将逐步整合。
    省住建厅相关负责人表示，跨部门的行政处罚权逐步移交后，其监管主体不变。环保、工商、交通等部门仍将按各自职能，加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门协调做好综合执法工作。


   
　