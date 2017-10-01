查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·武汉铁路旅客猛增2倍 ·武汉每天万余民警保平安 ·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民 ·图文：黑马加西亚首夺女单冠军 ·图文：大武汉越来越有国际范 ·图文 ·我省组建城管局统筹城市管理 ·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故 ·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜 ·上港逆转恒大晋级足协杯决赛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉铁路旅客猛增2倍 · 武汉每天万余民警保平安 · 荆楚书香节，227家新华书店8 · 图文：黑马加西亚首夺女单冠军 · 图文：大武汉越来越有国际范 · 图文 · 我省组建城管局统筹城市管理 · 省安监局通报大江化工“9·24 · 图文：10月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛9 · 上港逆转恒大晋级足协杯决赛 6 综合 2017.10.1 星期日 图文 湖北日报讯 9月28日，宜昌至喜长江大桥夜景灯点亮。该大桥夜景灯光采用日常和假期双模式，日常模式返璞归真，呈现大桥本色，假期模式通过电脑灯实现颜色变化，营造节日氛围，辉映滨江夜色之美。（视界网 文振效 摄）





