武汉铁路旅客猛增2倍武汉每天万余民警保平安荆楚书香节，227家新华书店8折惠民图文：黑马加西亚首夺女单冠军图文：大武汉越来越有国际范图文我省组建城管局统筹城市管理省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故图文：10月份全省体育赛事（活动）预告图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜上港逆转恒大晋级足协杯决赛
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 第6版 综合
·武汉铁路旅客猛增2倍
·武汉每天万余民警保平安
·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
·图文：黑马加西亚首夺女单冠军
·图文：大武汉越来越有国际范
·图文
·我省组建城管局统筹城市管理
·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告
·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
·上港逆转恒大晋级足协杯决赛
湖北日报电子版
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6 综合 2017.10.1 星期日
图文
    湖北日报讯 9月28日，宜昌至喜长江大桥夜景灯点亮。该大桥夜景灯光采用日常和假期双模式，日常模式返璞归真，呈现大桥本色，假期模式通过电脑灯实现颜色变化，营造节日氛围，辉映滨江夜色之美。（视界网 文振效 摄）


   
　