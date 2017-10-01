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上港逆转恒大晋级足协杯决赛
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综合
2017.10.1 星期日
图文
湖北日报讯 9月28日，宜昌至喜长江大桥夜景灯点亮。该大桥夜景灯光采用日常和假期双模式，日常模式返璞归真，呈现大桥本色，假期模式通过电脑灯实现颜色变化，营造节日氛围，辉映滨江夜色之美。（视界网 文振效 摄）