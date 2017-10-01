查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·武汉铁路旅客猛增2倍 ·武汉每天万余民警保平安 ·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民 ·图文：黑马加西亚首夺女单冠军 ·图文：大武汉越来越有国际范 ·图文 ·我省组建城管局统筹城市管理 ·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故 ·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜 ·上港逆转恒大晋级足协杯决赛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉铁路旅客猛增2倍 · 武汉每天万余民警保平安 · 荆楚书香节，227家新华书店8 · 图文：黑马加西亚首夺女单冠军 · 图文：大武汉越来越有国际范 · 图文 · 我省组建城管局统筹城市管理 · 省安监局通报大江化工“9·24 · 图文：10月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛9 · 上港逆转恒大晋级足协杯决赛 6 综合 2017.10.1 星期日 武网第四季落幕 图文：大武汉越来越有国际范 湖北日报讯 图为：武网球迷追捧李娜公开课。（记者 时龚 摄）



昨晚，随着女单和女双冠军的产生，第四季武网落幕。武网走过了4个年头，WTA总裁米奇·劳勒女士说：“超五巡回赛选择武汉无比正确。”这从另一个侧面说明，随着众多国际赛事落户江城，大武汉，越来越有国际范了。



赛事凸显武汉城市特色



2016年武网赛事期间，当时新任WTA主席史蒂夫·西蒙曾对第三季武网提出了建议：“第三季武网非常出色，下一步需要在个性上再下功夫。当网球比赛走到世界各地，我们希望通过这个平台让举办地尽情地展示自己，做出不同风格。”在他看来，解决武网上座率的最好方式是吸引年轻人来到球场。

于是，如何为年轻人推出更具有个性化的定制服务，成为2017年武网的工作重点。在嘉年华广场上，球迷可以置身于躺椅之上，拿着啤酒饮料，享受着秋日的阳光，看着移动大屏上滚动播出的比赛，或者听一场现场音乐会，再或者看一场精彩的表演——没有错，这就是武网嘉年华广场上网球迷的另类待遇。赛事组委会参照四大满贯的标准，为广大球迷带来了全新的享受。武网第四季的餐饮服务也一改以往千篇一律的面孔，个性化的网红外卖小店，比如四美包子、小白私厨、日本定食、蜗牛叔叔等非常有特色有人气的餐食也在武网场外大展身手，为观众们所追捧。

赛事期间每天不同的主题日活动，也非常注重与年轻人相结合。9月22日的全民开放日，23日的家庭日，特别是27日的大学生日，这些个性鲜明的主题日活动让年轻人趋之若鹜。李娜的网球公开课让3000人的场馆坐得满满当当，观众中不乏国外的年轻球迷，他们和国内年轻人一样，在武网找到了快乐。



软实力令世界另眼相看



诸多个性化的定制服务，使得武网不仅以优质的国际化硬件打响品牌，也以彰显武汉软实力的方式让世界另眼相看。WTA总裁米奇·劳勒由衷地赞赏：“超五巡回赛选择武汉无比正确。”

WTA超五巡回赛是WTA世界顶级网球赛事，共设5站比赛，原设在多哈、罗马、辛辛那提、多伦多/蒙特利尔和东京。此前，东京公开赛已举办了30年，直至2011年东京发生地震，WTA与之签订的合同也将到期，劳勒女士考虑换一个城市设点。这一年，李娜夺得法网冠军后，劳勒关注到李娜的故乡武汉。在她看来，武汉的地理位置非常好，并且拥有100多万的大学生，于是她心中认准了武汉。

走过第四季，武网越来越成熟，赛事组委会清醒地看到自身存在的不足，也更坚定地踏实推广网球，努力拉近国内外年轻人与武网的距离，最终让武网越来越精彩。 （记者蔡毅）





