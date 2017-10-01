查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·武汉铁路旅客猛增2倍 ·武汉每天万余民警保平安 ·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民 ·图文：黑马加西亚首夺女单冠军 ·图文：大武汉越来越有国际范 ·图文 ·我省组建城管局统筹城市管理 ·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故 ·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜 ·上港逆转恒大晋级足协杯决赛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉铁路旅客猛增2倍 · 武汉每天万余民警保平安 · 荆楚书香节，227家新华书店8 · 图文：黑马加西亚首夺女单冠军 · 图文：大武汉越来越有国际范 · 图文 · 我省组建城管局统筹城市管理 · 省安监局通报大江化工“9·24 · 图文：10月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛9 · 上港逆转恒大晋级足协杯决赛 6 综合 2017.10.1 星期日 生日夜辛吉斯第三度折桂武网女双 图文：黑马加西亚首夺女单冠军 湖北日报讯 图为：法国新星加西亚首夺武网冠军奖杯。（记者 时龚 摄）



昨晚，2017年东风汽车·武汉网球公开赛落下帷幕，两位杀入最后决赛的黑马上演了一场激情对决，最后法国新星加西亚以6比7、7比6和6比2战胜来自澳大利亚的小将巴蒂，首夺WTA超五巡回赛冠军。在此前进行的双打决赛中，辛吉斯/詹咏然以2比1战胜中日组合杨钊煊/青山修子，这也是“瑞士公主”辛吉斯第三次捧起武网的双打奖杯。



生日夜 辛吉斯再度夺冠



“祝你生日快乐！祝你生日快乐！”当辛吉斯和搭档詹咏然结束了新闻发布会后，现场响起了温馨的生日歌。

当看到武网组委会的工作人员送上的生日蛋糕时，辛吉斯既感到意外，也特别感动，在大家的祝福声中，她吹灭了蜡烛——昨晚是辛吉斯37岁的生日，武网双打冠军当然是最好的生日礼物。此刻，辛吉斯情不自禁地回忆起了自己的网球之路，这位集万千荣耀于一身的传奇巨星，迄今共获得5次大满贯女单冠军、11次大满贯女双冠军和4次大满贯混双冠军，她亦曾在1997年、1999年和2000年三度成为WTA单打年终世界排名第一的球员。

此后，辛吉斯几经沉浮，但她却一直坚持到了现在，成就了一段网坛传奇，如今，这一传奇仍在继续。辛吉斯表示，武网给她带来了好运：“武网的经历太奇妙了，因为在这儿我先后与三个不同的球员搭档夺得了冠军，我要好好地干一杯，庆祝这个不同寻常的夜晚！”



抢七战 让观众大呼过瘾



一个是年仅21岁的澳大利亚小将，一位是23岁的法国新星；一个排名37，一个排在20。今年武网的冠军之争的确有点“冷”，不过两位90后却没让现场来捧场的1万多名观众失望，前两盘的抢七大战，更是让大家大呼过瘾。

首盘较量，双方就咬得特别紧，从5比5战至6比6平后，双方进入到抢七大战，巴蒂发挥得更为出色，先下一城。次盘，眼看巴蒂胜利在望，但加西亚却在最后时刻将比分追平，再度抢七，这一次，加西亚胜出。决胜盘，加西亚始终占据优势，而巴蒂的失误开始增多，最终，加西亚以6比2胜出，拿到了职业生涯第一座WTA超五巡回赛的冠军奖杯。

夺冠后，加西亚喜极而泣，她丢掉球拍，倒在球场上，尽情享受这来之不易的胜利。此前的5次WTA巡回赛之旅，加西亚均打进半决赛，但都未能跻身决赛。没想到在武网第一次实现突破，她就捧起了冠军奖杯。 （记者徐平）





