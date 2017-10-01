查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 综合 ·武汉铁路旅客猛增2倍 ·武汉每天万余民警保平安 ·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民 ·图文：黑马加西亚首夺女单冠军 ·图文：大武汉越来越有国际范 ·图文 ·我省组建城管局统筹城市管理 ·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故 ·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告 ·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜 ·上港逆转恒大晋级足协杯决赛 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉铁路旅客猛增2倍 · 武汉每天万余民警保平安 · 荆楚书香节，227家新华书店8 · 图文：黑马加西亚首夺女单冠军 · 图文：大武汉越来越有国际范 · 图文 · 我省组建城管局统筹城市管理 · 省安监局通报大江化工“9·24 · 图文：10月份全省体育赛事（活 · 图文：我省运动员国际国内比赛9 · 上港逆转恒大晋级足协杯决赛 6 综合 2017.10.1 星期日 荆楚书香节，227家新华书店8折惠民 湖北日报讯 （记者文俊、通讯员胡云意）昨日，以“喜迎十九大”为主题的首届荆楚书香节在武汉泛海城市广场盛大启幕。活动由省全民阅读活动领导小组办公室、省新闻出版广电局指导，长江出版传媒股份有限公司主办，湖北省新华书店（集团）有限公司、武汉市江汉区文化局、武汉中央商务区社会事务服务中心、武汉市江汉区万松街办事处承办。

首届荆楚书香节活动时间为9月30日至10月31日，在武汉设立主会场，在襄阳、宜昌、荆州、十堰、恩施、孝感、咸宁设立分会场，同时在全省227家新华书店同步开展活动，展销范围涉及图书、音像制品、电子出版物、文化体育用品、数字出版、益智玩具等，有200多家出版机构参加，举办的名家讲坛、主题讲座、作者见面会、签售活动、读书分享会等多达数百场一系列文化惠民活动。据悉，9月30日至10月8日，全省227家新华书店全场图书8折销售，省新华书店在武汉市内的泛海书城、外文书店、九丘书馆、万隆书城4家书店推出2万种图书4折惠民展销活动。

启动仪式上，“喜迎十九大”主题书展、百店百社精品图书展、优秀图书惠民展、《读书的力量》——孔子的读书思想主题分享会和《相信时间的力量做更好的自己》主题讲座等活动，以及咖啡烘焙、文创产品、非遗手工等免费体验活动精彩纷呈，让读者畅游书海、乐在其中。





