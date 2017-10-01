武汉铁路旅客猛增2倍武汉每天万余民警保平安荆楚书香节，227家新华书店8折惠民图文：黑马加西亚首夺女单冠军图文：大武汉越来越有国际范图文我省组建城管局统筹城市管理省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故图文：10月份全省体育赛事（活动）预告图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜上港逆转恒大晋级足协杯决赛
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 第6版 综合
·武汉铁路旅客猛增2倍
·武汉每天万余民警保平安
·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
·图文：黑马加西亚首夺女单冠军
·图文：大武汉越来越有国际范
·图文
·我省组建城管局统筹城市管理
·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告
·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
·上港逆转恒大晋级足协杯决赛
湖北日报电子版
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6 综合 2017.10.1 星期日
荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
    湖北日报讯 （记者文俊、通讯员胡云意）昨日，以“喜迎十九大”为主题的首届荆楚书香节在武汉泛海城市广场盛大启幕。活动由省全民阅读活动领导小组办公室、省新闻出版广电局指导，长江出版传媒股份有限公司主办，湖北省新华书店（集团）有限公司、武汉市江汉区文化局、武汉中央商务区社会事务服务中心、武汉市江汉区万松街办事处承办。
    首届荆楚书香节活动时间为9月30日至10月31日，在武汉设立主会场，在襄阳、宜昌、荆州、十堰、恩施、孝感、咸宁设立分会场，同时在全省227家新华书店同步开展活动，展销范围涉及图书、音像制品、电子出版物、文化体育用品、数字出版、益智玩具等，有200多家出版机构参加，举办的名家讲坛、主题讲座、作者见面会、签售活动、读书分享会等多达数百场一系列文化惠民活动。据悉，9月30日至10月8日，全省227家新华书店全场图书8折销售，省新华书店在武汉市内的泛海书城、外文书店、九丘书馆、万隆书城4家书店推出2万种图书4折惠民展销活动。
    启动仪式上，“喜迎十九大”主题书展、百店百社精品图书展、优秀图书惠民展、《读书的力量》——孔子的读书思想主题分享会和《相信时间的力量做更好的自己》主题讲座等活动，以及咖啡烘焙、文创产品、非遗手工等免费体验活动精彩纷呈，让读者畅游书海、乐在其中。


   
　