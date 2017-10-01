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 第6版 综合
·武汉铁路旅客猛增2倍
·武汉每天万余民警保平安
·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
·图文：黑马加西亚首夺女单冠军
·图文：大武汉越来越有国际范
·图文
·我省组建城管局统筹城市管理
·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
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·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
·上港逆转恒大晋级足协杯决赛
湖北日报电子版
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6 综合 2017.10.1 星期日
武汉每天万余民警保平安
    湖北日报讯 （记者黄磊、通讯员杨槐柳）昨从武汉警方获悉，国庆中秋长假期间，武汉进一步加强全市社会面巡逻防控，每天有13000余民警在岗，确保广大人民群众节日平安祥和。
    治安支队部署组织56个街面警务综合服务站和治安检查站，采取车巡、步巡相结合的方式，开展24小时不间断动态巡逻。特警支队在火车站及主城区人流、车流集中区域等重点部位安排开展武装巡逻防控，还组织各驻区特警每日清晨至深夜，在重点线路开展徒步武装巡逻。执勤的特警们携带必备的武器装备，可及时处置各类突发事件、案件。
    交管局加强了主城区主干道、新城区重点道路的巡逻管控力度。每日高峰时段有29支“汉警快骑”巡控组疏导交通堵点，参与街面突发案事件处置。
    刑侦支队、轨道分局组织的8个携警犬巡逻小组，在武广、光谷广场等商圈，以及汉口火车站、武昌火车站等8个重点地铁站开展地面、地下巡逻。与此同时，各分局、派出所将在辖区内商圈、医院、公共娱乐场所等重点地区，重点时段内投入警力和群防群治力量开展巡逻防控。


   
　