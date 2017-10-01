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武汉铁路旅客猛增2倍
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上港逆转恒大晋级足协杯决赛
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综合
2017.10.1 星期日
武汉铁路旅客猛增2倍
今日加开64趟列车
湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员孟立、张琦）昨日，武汉铁路迎来旅客出行高峰，武昌、汉口、武汉三大火车站共发送旅客38万人次，是平日运量的2倍。预计今日客流量超过40万人次，继续保持高位运行。
武铁相关人士介绍，武昌站、武汉站设置“温馨小屋”提供快捷购取票指南、微博预约、特殊重点旅客帮扶等10类服务，汉口火车站48名管理人员全部充实到售票、实名验证等岗位，针对30分钟以内中转换乘的旅客，开辟专门区域，直接在站内换乘。
售票情况显示，铁路客流高峰将持续到10月3日，武汉发往北京、上海、宜昌、恩施、重庆、贵阳等地的车票十分紧张，10月1日，武铁将加开武汉—孝感北G6805/6次、武汉—荆州D5902/3次等48趟动车和汉口—随州K8063/4次等16趟普速列车提升运力。