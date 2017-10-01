武汉铁路旅客猛增2倍武汉每天万余民警保平安荆楚书香节，227家新华书店8折惠民图文：黑马加西亚首夺女单冠军图文：大武汉越来越有国际范图文我省组建城管局统筹城市管理省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故图文：10月份全省体育赛事（活动）预告图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜上港逆转恒大晋级足协杯决赛
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 第6版 综合
·武汉铁路旅客猛增2倍
·武汉每天万余民警保平安
·荆楚书香节，227家新华书店8折惠民
·图文：黑马加西亚首夺女单冠军
·图文：大武汉越来越有国际范
·图文
·我省组建城管局统筹城市管理
·省安监局通报大江化工“9·24”窒息事故
·图文：10月份全省体育赛事（活动）预告
·图文：我省运动员国际国内比赛9月冠军榜
·上港逆转恒大晋级足协杯决赛
湖北日报电子版
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6 综合 2017.10.1 星期日
武汉铁路旅客猛增2倍
今日加开64趟列车
    湖北日报讯 （记者雷闯、通讯员孟立、张琦）昨日，武汉铁路迎来旅客出行高峰，武昌、汉口、武汉三大火车站共发送旅客38万人次，是平日运量的2倍。预计今日客流量超过40万人次，继续保持高位运行。
    武铁相关人士介绍，武昌站、武汉站设置“温馨小屋”提供快捷购取票指南、微博预约、特殊重点旅客帮扶等10类服务，汉口火车站48名管理人员全部充实到售票、实名验证等岗位，针对30分钟以内中转换乘的旅客，开辟专门区域，直接在站内换乘。
    售票情况显示，铁路客流高峰将持续到10月3日，武汉发往北京、上海、宜昌、恩施、重庆、贵阳等地的车票十分紧张，10月1日，武铁将加开武汉—孝感北G6805/6次、武汉—荆州D5902/3次等48趟动车和汉口—随州K8063/4次等16趟普速列车提升运力。


 
　