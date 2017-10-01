查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·介绍党的十九大代表选举工作情况 ·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” ·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 ·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” ·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 ·央行对普惠金融实施定向降准 ·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 介绍党的十九大代表选举工作情况 · 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门 · 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘 · 中办国办发文为农业绿色发展划定 · 国务院安委会督查9省市区安全生 · 央行对普惠金融实施定向降准 · 我国6000米级遥控潜水器完成 5 时事 2017.10.1 星期日 我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 湖北日报讯 据新华社9月30日电 我国首套自主研制的6000米级遥控潜水器（ROV）30日圆满完成首次深海试验，顺利停靠惠州码头。为期12天的海试中，这套深海科考型ROV成功挑战2个6000米级潜次，最大下潜深度达到5611米，创我国ROV下潜的最深纪录。

这套ROV是由中国科学院“热带西太平洋海洋系统物质能量交换及其影响”海洋先导专项支持，中国科学院沈阳自动化研究所主持，联合中国科学院海洋所共同研制的。深海科考型ROV可近海底长期开展海洋环境调查、生物多样性调查、新物种发现、基因获取、深海极端环境原位探测和深海矿产资源调查等深海科考工作，为我国深海科学研究提供强大的技术支撑。

在为期12天的海试中，全面验证了整机系统的功能和主要性能指标。同时利用自主研发的深海机械手和个性化科考工具，在海底布放了标志物，并进行了采水、底栖生物观察、生物和岩石采集等科考工作，圆满完成首次深海试验任务。

这套深海科考型ROV系统的成功研制，填补了我国6000米级深海ROV空白，使我国跨入美国、日本、法国等世界上少数拥有6000米级ROV的国家行列。这是我国继7000米“蛟龙号”和6000米“潜龙一号”之后的又一标志性深海装备，必将进一步助力深海科学研究取得更大进展。

据悉，深海科考型ROV将于近期结合专项深海热液和冷泉探测等科学需求继续开展试验性应用，并将挑战更大下潜深度。





