查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·介绍党的十九大代表选举工作情况 ·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” ·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 ·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” ·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 ·央行对普惠金融实施定向降准 ·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 介绍党的十九大代表选举工作情况 · 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门 · 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘 · 中办国办发文为农业绿色发展划定 · 国务院安委会督查9省市区安全生 · 央行对普惠金融实施定向降准 · 我国6000米级遥控潜水器完成 5 时事 2017.10.1 星期日 央行对普惠金融实施定向降准 结构性调整促普惠 货币政策方向未变 湖北日报讯 据新华社9月30日电 中国人民银行30日宣布，根据国务院部署，为支持金融机构发展普惠金融业务，对符合一定条件的商业银行实施定向降准政策。

这次定向降准，聚焦单户授信500万元以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款，以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款。

央行决定，凡前一年这些贷款余额或增量占比达到1.5%的商业银行，存款准备金率可在基准档基础上下调0.5个百分点；前一年这些贷款余额或增量占比达到10%的商业银行，存款准备金率可按累进原则在第一档基础上再下调1个百分点。这些措施将从2018年起实施。

央行有关负责人表示，此举并不改变稳健货币政策的总体取向。对普惠金融实施定向降准政策建立了增加普惠金融领域贷款投放的正向激励机制，有助于促进金融资源向普惠金融倾斜，优化信贷结构，属于结构性政策。同时，定向降准政策释放的流动性也是符合总量调控要求的，银行体系流动性保持基本稳定。





