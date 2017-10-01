查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·介绍党的十九大代表选举工作情况 ·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” ·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 ·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” ·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 ·央行对普惠金融实施定向降准 ·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 介绍党的十九大代表选举工作情况 · 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门 · 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘 · 中办国办发文为农业绿色发展划定 · 国务院安委会督查9省市区安全生 · 央行对普惠金融实施定向降准 · 我国6000米级遥控潜水器完成 5 时事 2017.10.1 星期日 国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 湖北日报讯 据新华社9月30日电 记者30日从国家安全生产监督管理总局了解到，9月10日至29日，国务院安全生产委员会安全生产大检查综合督查组对山西省、福建省、天津市、北京市、河北省、江西省、贵州省、甘肃省、新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团大检查工作进行督查。重点抽查了煤矿、非煤矿山、危险化学品等重点行业领域的多家生产企业。

据安监总局有关负责人介绍，大检查开展以来，山西省对所有工商注册登记市场主体推行安全监管挂牌责任制；福建省提前在全省组织开展安全大检查工作；天津市一些企业采用新技术和新方法进行安全教育培训；北京市检查单位数量、排查隐患数量和执法处罚金额分别达到2016年3.7倍、1.9倍和12倍；河北省开展精准执法、重点执法和联合执法；江西省提出并贯彻执行“在大检查期间发生事故的，一律上提一级组织事故调查处理”的严格要求；贵州省细化煤矿安全属地监管责任；甘肃省部分地区创新监管方式方法；新疆维吾尔自治区成立了7个大检查督查组，对14个地州市开展全覆盖督导；新疆生产建设兵团安排组成30个巡查暗访组，对重点行业领域开展巡查。

但在督查中也发现各省市区大检查工作存在薄弱环节。山西省、福建省、天津市存在大检查推动落实存在差距、监管执法不全面不严格、隐患问题整改力度还需加强等问题；北京市部分地方问题隐患整改不及时不彻底；河北省部分地区和部门重检查、轻处罚；江西省被抽查的4个市、10个县区均存在政府层面问题未整改完成的情况；贵州省部分地区、企业对安全生产标准化认识不足；甘肃省部分地区问题隐患整改流于形式；新疆维吾尔自治区部分重点行业领域存在非法违法生产建设行为；新疆生产建设兵团监管执法失之于宽、失之于软。

这位负责人表示，督查组已将发现的问题反馈给各省市区安委会，要求认真查找原因，督促整改到位。





