查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·介绍党的十九大代表选举工作情况 ·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” ·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 ·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” ·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 ·央行对普惠金融实施定向降准 ·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 介绍党的十九大代表选举工作情况 · 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门 · 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘 · 中办国办发文为农业绿色发展划定 · 国务院安委会督查9省市区安全生 · 央行对普惠金融实施定向降准 · 我国6000米级遥控潜水器完成 5 时事 2017.10.1 星期日 中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” 湖北日报讯 据新华社9月30日电 今后，农业绿色发展将摆在我国生态文明建设全局的突出位置，全面建立以绿色生态为导向的制度体系，基本形成与资源环境承载力相匹配、与生产生活生态相协调的农业发展格局。

这是新华社30日受权播发的中共中央办公厅、国务院办公厅《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》提出的目标任务。

意见指出，农业绿色发展实现了良好开局，但总体上看，农业主要依靠资源消耗的粗放经营方式没有根本改变，农业面源污染和生态退化的趋势尚未有效遏制，绿色优质农产品和生态产品供给还不能满足人民群众日益增长的需求，农业支撑保障制度体系有待进一步健全。

对此，意见提出，努力实现耕地数量不减少、耕地质量不降低、地下水不超采，化肥、农药使用量零增长，秸秆、畜禽粪污、农膜全利用，实现农业可持续发展、农民生活更加富裕、乡村更加美丽宜居。

意见确定了到2020年的四大类目标任务:

资源利用更加节约高效——严守18.65亿亩耕地红线，全国耕地质量平均比2015年提高0.5个等级，农田灌溉水有效利用系数提高到0.55以上。

产地环境更加清洁——主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，化肥、农药利用率达到40%;秸秆综合利用率达到85%，养殖废弃物综合利用率达到75%，农膜回收率达到80%。

生态系统更加稳定——全国森林覆盖率达到23%以上，湿地面积不低于8亿亩，基本农田林网控制率达到95%，草原综合植被盖度达到56%。

绿色供给能力明显提升——全国粮食(谷物)综合生产能力稳定在5.5亿吨以上，农产品质量安全水平和品牌农产品占比明显提升，休闲农业和乡村旅游加快发展。





