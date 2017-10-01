查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·介绍党的十九大代表选举工作情况 ·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” ·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 ·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” ·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 ·央行对普惠金融实施定向降准 ·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 介绍党的十九大代表选举工作情况 · 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门 · 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘 · 中办国办发文为农业绿色发展划定 · 国务院安委会督查9省市区安全生 · 央行对普惠金融实施定向降准 · 我国6000米级遥控潜水器完成 5 时事 2017.10.1 星期日 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 湖北日报讯 作为一名古籍的追寻者，党的十九大代表、河北省图书馆特藏部主任苏文珠，在一个大众并不太熟知的领域辛勤耕耘，承担着守护“文化财产”的重要责任。在省图书馆，三十年如一日，架起古今间桥梁，让书香飞进千万家。一头扎进书本里，是苏文珠的日常状态。苏文珠从古书中寻找信息，进行普查登记，为每部古籍发放“身份证”。然后带领团队保护和抢救这些古籍，让它们以完整的姿态流传给后人。

图为9月，在位于河北石家庄的河北省图书馆，苏文珠（右）与工作人员对破损的古籍进行修复。 （新华社发）





