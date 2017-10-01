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第5版 时事
·介绍党的十九大代表选举工作情况
·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门”
·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者
·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图”
·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查
·央行对普惠金融实施定向降准
·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验
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介绍党的十九大代表选举工作情况
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图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门
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图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘
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中办国办发文为农业绿色发展划定
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国务院安委会督查9省市区安全生
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央行对普惠金融实施定向降准
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我国6000米级遥控潜水器完成
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时事
2017.10.1 星期日
图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者
湖北日报讯 作为一名古籍的追寻者，党的十九大代表、河北省图书馆特藏部主任苏文珠，在一个大众并不太熟知的领域辛勤耕耘，承担着守护“文化财产”的重要责任。在省图书馆，三十年如一日，架起古今间桥梁，让书香飞进千万家。一头扎进书本里，是苏文珠的日常状态。苏文珠从古书中寻找信息，进行普查登记，为每部古籍发放“身份证”。然后带领团队保护和抢救这些古籍，让它们以完整的姿态流传给后人。
图为9月，在位于河北石家庄的河北省图书馆，苏文珠（右）与工作人员对破损的古籍进行修复。 （新华社发）