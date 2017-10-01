查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·介绍党的十九大代表选举工作情况 ·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” ·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 ·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” ·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 ·央行对普惠金融实施定向降准 ·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 介绍党的十九大代表选举工作情况 · 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门 · 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘 · 中办国办发文为农业绿色发展划定 · 国务院安委会督查9省市区安全生 · 央行对普惠金融实施定向降准 · 我国6000米级遥控潜水器完成 5 时事 2017.10.1 星期日 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” 湖北日报讯 山西省河津市清涧街道办龙门村——“鲤鱼跳龙门”传说发源地。该村党委书记原贵生，让传说变为现实。这位百姓致富带头人，光荣当选党的十九大代表。20多年来，他带领全村人更换脑筋、发展产业，实现了生有所养、老有所依。截至2016年底，龙门村集体企业固定资产达15亿元，年产值28亿元。如今，龙门村一年三次分红，1月按人口分红，6月按股权分红，9月联户分红……龙门村人人持股、年年分红，村民人均纯收入2.7万元。

图为9月，在山西省河津市清涧街道办龙门村，原贵生（右）在了解一名村民的生活情况。 （新华社发）





