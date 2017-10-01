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第5版 时事
·介绍党的十九大代表选举工作情况
·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门”
·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者
·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图”
·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查
·央行对普惠金融实施定向降准
·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验
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介绍党的十九大代表选举工作情况
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图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门
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图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘
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中办国办发文为农业绿色发展划定
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国务院安委会督查9省市区安全生
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央行对普惠金融实施定向降准
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我国6000米级遥控潜水器完成
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时事
2017.10.1 星期日
图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门”
湖北日报讯 山西省河津市清涧街道办龙门村——“鲤鱼跳龙门”传说发源地。该村党委书记原贵生，让传说变为现实。这位百姓致富带头人，光荣当选党的十九大代表。20多年来，他带领全村人更换脑筋、发展产业，实现了生有所养、老有所依。截至2016年底，龙门村集体企业固定资产达15亿元，年产值28亿元。如今，龙门村一年三次分红，1月按人口分红，6月按股权分红，9月联户分红……龙门村人人持股、年年分红，村民人均纯收入2.7万元。
图为9月，在山西省河津市清涧街道办龙门村，原贵生（右）在了解一名村民的生活情况。 （新华社发）