查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 时事 ·介绍党的十九大代表选举工作情况 ·图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门” ·图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘者 ·中办国办发文为农业绿色发展划定“路线图” ·国务院安委会督查9省市区安全生产大检查 ·央行对普惠金融实施定向降准 ·我国6000米级遥控潜水器完成首次深海试验 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 介绍党的十九大代表选举工作情况 · 图文：原贵生:带领乡亲跃“龙门 · 图文：苏文珠：文化殿堂里的耕耘 · 中办国办发文为农业绿色发展划定 · 国务院安委会督查9省市区安全生 · 央行对普惠金融实施定向降准 · 我国6000米级遥控潜水器完成 5 时事 2017.10.1 星期日 中组部负责人答记者问 介绍党的十九大代表选举工作情况 湖北日报讯 在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党的十九大代表选举工作顺利完成，当选代表名单也已在新闻媒体公布。近日，中组部负责人就十九大代表选举工作的有关情况，接受了新华社记者的采访。

问：首先，请您介绍一下十九大代表选举工作的总体情况。

答：按照党中央统一部署，党的十九大代表选举工作从2016年11月开始启动，目前全部结束。全国40个选举单位分别召开党代表大会或党代表会议，选举产生了2287名出席党的十九大代表。

党中央高度重视十九大代表选举工作。习近平总书记主持召开中央政治局常委会议和中央政治局会议专门进行研究，审议通过了《中共中央关于党的十九大代表选举工作的通知》，明确了代表选举工作的总体要求和政策规定。代表选举过程中，习近平总书记多次听取汇报，作出重要指示，提出明确要求。党中央的部署和习近平总书记重要指示，为十九大代表选举工作指明了正确方向、提供了根本遵循。

经党中央批准，中央组织部召开会议，对十九大代表选举工作作出具体安排。各选举单位认真落实中央要求，精心组织、周密安排，以党章为根本遵循，坚持党的性质，加强党的领导，严格标准条件，优化代表结构，规范程序步骤，逐级遴选择优，严肃选举纪律，保证了各项工作有序开展、顺利推进；广大基层党组织和党员热情关注、积极参与，正确行使民主权利，充分自主地表达自己的意愿。各选举单位选出的代表总体上符合中央规定的条件，具有较高的思想政治素质、良好的作风品行和较强的议事能力，在各自岗位上做出了显著成绩，是共产党员中的优秀分子。十九大代表选举工作顺利完成，为开好党的十九大奠定了坚实基础。

问：与以往相比，十九大代表的构成与分布有哪些特点？

答：党中央对十九大代表的构成提出了明确要求。代表选举过程中，各选举单位认真落实，采取多种措施优化代表结构。从当选代表情况看，结构与分布比较合理，各项构成比例均符合中央要求，具有广泛代表性。主要特点是：

一是生产和工作第一线党员代表比例明显提高。

当选代表中，生产和工作第一线党员771名，占33.7%，比十八大增加79名、提高3.2个百分点。

二是女党员代表、少数民族党员代表数量增加。当选代表中，女党员551名，比十八大增加30名，占24.1%；少数民族党员264名，比十八大增加15名，占11.5%，涵盖43个少数民族。

三是代表分布广泛。当选代表来自方方面面，经济、科技、国防、政法、教育、宣传、文化、卫生、体育和社会管理等各行各业，省、市、县、乡镇村组和街道社区等各个层次，机关、企事业单位、人民团体等各个方面都有代表。

四是代表年龄结构合理。当选代表平均年龄为51.8岁，比十八大降低0.2岁。

五是代表文化程度较高。当选代表中，大专以上学历2154名，占94.2%。

六是各个时期入党的都有代表。当选代表中，有新民主主义革命时期入党的，有社会主义革命和建设时期入党的，有改革开放和社会主义现代化建设新时期入党的。改革开放以来入党的成为十九大代表的主体。

问：中国共产党有8900多万名党员，十九大代表是如何从这么多党员中选举产生的？

答：十九大代表是严格按照中央规定的程序步骤选举产生的。中央印发的《通知》明确了代表产生的5个主要环节，中央组织部制作下发了《十九大代表选举工作流程图》。各选举单位认真落实中央要求，坚持党的领导与发扬民主有机统一，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法产生十九大代表。具体说有以下几个方面：

一是认真组织推荐提名。中央将十九大代表名额分配给各选举单位，各选举单位结合实际，采取适当方式推荐提名，有的按分配名额适当扩大比例进行推荐提名，有的按分配名额进行全额推荐提名，有的把两种方式结合起来。各级党组织坚持走群众路线，深入宣传、广泛发动，组织广大基层党组织和党员积极参与推荐提名。

二是逐级遴选比较择优。从基层党组织开始，到推荐单位党组织，再到选举单位党组织，逐级对代表人选进行遴选择优。基层党委根据多数党支部和党员的意见，遴选上报推荐人选，推荐单位召开党委全体会议讨论决定推荐人选，选举单位分别召开党委常委会（工委会议、党组会议）和党委全体会议，集体研究确定代表候选人初步人选、预备人选。一些选举单位差额确定推荐人选、初步人选、预备人选，做到全程差额、遴选择优。

三是严格进行组织考察。各选举单位按照代表应具备的条件，全面深入考察，多渠道、多层次、多侧面了解情况，切实把人选考准考实。考察组深入农村、社区和企业、机关单位，注重听取分管部门、联系服务对象、身边工作人员等知情人的意见，近距离了解人选情况。对金融、企业等方面的人选，还听取工商、税务、安监等行政执法和行业监管部门意见。

四是周密组织会议选举。精心筹备开好党代表大会或党代表会议，制定科学合理的选举办法。选举前认真做好人选名单说明，讲清楚中央精神、代表条件、结构要求和人选产生过程，组织对人选进行充分酝酿讨论，引导代表正确行使民主权利，实现发扬民主与贯彻组织意图有机统一，保证了选举圆满成功。

需要说明的是，这次公布的当选代表，在十九大召开前还要由十九大代表资格审查委员会进行资格审查，确认资格有效的代表将出席十九大。按惯例，中央还确定一部分已经退出领导岗位的老党员作为特邀代表出席大会。

问：十九大代表应是共产党员中的优秀分子，在代表选举中是如何保证质量的？

答：一是坚持标准条件。严格按照中央规定的代表条件进行推荐提名，引导基层党组织和党员坚持标准、好中选优。在此基础上，一些选举单位结合脱贫攻坚、科技创新、维护民族团结和社会稳定等实际，进一步细化代表条件，并落实到代表推荐提名中。

二是严把人选政治关。对代表人选进行了严格组织考察，着重了解遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移维护党中央权威和集中统一领导等方面的情况。一些选举单位明确人选政治标准具体要求，并列出“负面清单”，坚决把政治立场不坚定、政治观点模糊、执行党的路线方针政策不坚决的人挡在门外。

三是严把人选廉洁关。认真落实“四必”要求，对所有考察对象的档案材料进行了严格审核，党风廉政情况征求了纪检机关的意见，对来信来访线索具体的，均认真调查核实，对人选中党员领导干部个人有关事项进行了查核。

代表选举产生后，坚持从严要求，凡是有信访举报或发现有关问题线索的，均进行了调查核实，对不符合代表条件的，按照党内有关规定坚决予以调整。孙政才、莫建成等27人因存在不宜作为代表的问题，经中央批准，不再作为十九大代表。

问：十九大代表选举过程中，基层党组织和广大党员参与情况如何？

答：中央要求，十九大代表推荐提名从基层开始，所有基层党组织和党员参加。从各地各部门代表选举情况看，基层党组织和广大党员对十九大代表选举工作表现出极大政治热情，参与积极性非常高。各选举单位采取多种措施组织发动，引导基层党组织和广大党员积极参与。结合“两学一做”学习教育，采取印发宣传材料、中心组学习、上党课等多种方式，深入宣传发动。对流动党员和离退休党员、年老体弱党员，采取电话、信函联系和上门通报情况等方式，充分听取他们的意见，组织他们参与推荐提名。有的选举单位结合主题党日、“走基层、送温暖”活动，调动党员参与积极性。有的采取设立流动票箱、派出马背工作队寻访、送推荐票等办法，组织偏远牧区、野外施工的党员参加推荐提名，确保参与率。各选举单位基层党组织参与实现了全覆盖，党员参与率平均达到99.2%，比十八大时提高了1.2个百分点。广大党员反映，参与十九大代表人选推荐提名，增强了荣誉感和使命感，受到了一次理想信念教育和党性党风党纪教育，提高了思想认识，纷纷表示要扎实做好当前各项工作，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

问：这次代表选举工作在提高党内民主质量和实效方面有哪些举措？如何充分体现广大党员的意愿？

答：中央强调，十九大代表选举要注重提高党内民主质量和实效。各选举单位认真贯彻落实中央要求，尊重党员主体地位，保障党员民主权利，积极创造条件引导党员有序参与，使代表选举工作成为一次充分发扬党内民主、走群众路线的成功实践，产生了良好效果。主要体现在以下几个方面：

一是充分征求意见。采取“三上三下”的办法开展代表人选推荐提名，充分征求基层党组织和广大党员意见。党支部根据多数党员意见提出推荐人选，推荐单位研究遴选上报推荐人选、选举单位确定初步人选考察对象名单时，都根据多数党组织或多数党员的意见确定，确保代表人选能够体现广大党员意志。凡是未经基层党组织和党员提名的不作为推荐人选，凡是未征求下级党组织意见、未经多数党组织和党员同意的人选不报送上级党组织。

二是集体研究确定代表人选。把坚持民主集中制贯穿代表产生全过程，既充分发扬党内民主，又发挥党组织领导把关作用。遴选上报推荐人选、确定代表候选人初步人选和预备人选等，都召开党委常委会或党委全体会议集体研究，按照党委（党组）议事规则集体作出决定，不搞个人说了算。

三是坚持差额考察、差额选举。在组织考察中普遍实行考察预告，按一定比例进行差额考察，综合比较、好中选优。一些选举单位对考察对象、初步人选分别进行公示，充分听取党员群众意见，确保代表人选组织放心、党员信任、群众公认。会议选举时，改进候选人介绍办法，丰富介绍内容，增进选举人对候选人的了解。实行差额选举，差额比例均高于15%。

问：大家对十九大代表选举工作的风气都很关注，请介绍一下严肃选举纪律、确保风清气正方面的情况。

答：党中央明确要求，十九大代表选举工作要严肃政治纪律、组织纪律和选举纪律，确保风清气正。各选举单位按照中央要求，始终把纪律和规矩挺在前面，严明纪律、严格教育、严肃执纪，以坚决的态度、果断的措施正风肃纪。一是加强学习教育。坚持教育在先、警示在先、预防在先，组织党员干部认真学习中央关于严肃纪律、加强监督的各项规定，教育引导党员干部时刻绷紧纪律这根弦，强化严守纪律的思想自觉；组织观看《警钟》、《镜鉴》等警示教育片，充分运用辽宁等地拉票贿选、破坏选举典型案例开展警示教育，深刻吸取教训，举一反三、引以为戒。二是严格落实责任。逐级明确工作责任，加强督促指导和执纪问责，层层传递压力，把各项纪律要求落到实处。在推荐提名、组织考察、会议选举等各个环节，都反复强调严肃纪律，要求领导干部带头执行、做好表率。一些选举单位还建立代表团团长、风气监督员、联络员纪律监督责任清单，实行跟团监督和会风会纪日报告制度，确保责任到位、人员到位、工作到位。三是强化全程监督。借鉴运用换届中严肃纪律的做法经验，结合代表选举工作实际细化纪律规定，针对问题易发环节和重点对象，建立健全提醒和监督机制，督促党员干部严守纪律规定。一些省区市依托“12380”电话、信访、网络和短信“四位一体”举报平台，加强对违规违纪问题的发现和查处；一些选举单位成立督导组，采取巡回督查、个别访谈、随机走访、电话暗访等形式加强全程监督。通过一系列过硬措施，有效防止了违纪行为的发生，保证了风清气正。

总的看，十九大代表选举工作取得了圆满成功。各选举单位把做好代表选举工作与推进“两学一做”学习教育制度化常态化结合起来，组织广大党员深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，深入学习党章党规，宣传典型、弘扬正气，引导广大党员增强“四个意识”、争做合格党员，使十九大代表选举产生过程，真正成为了党性党风党纪教育的过程，成为了党内政治生活生动实践和民主集中制教育的过程，成为了落实全面从严治党要求、不断推进党的建设新的伟大工程的过程。

（据新华社9月30日电）





