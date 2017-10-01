查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 省安委会组织城乡燃气安全专题会商 湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员聂国桥）昨日，省安委会对全省城乡燃气安全进行专题会商。省安委会副主任、副省长周先旺要求扎实开展燃气安全生产大检查、隐患大治理专项行动，切实把安全生产工作落实到乡村、车间、社区和街道，实现全省安全生产“一无两降”目标。市、州、县及乡镇（街道）通过视频形式参加会商。

在听取了武汉市政府、监利县新沟镇政府、钟祥市胡集镇政府的会商发言后，周先旺强调，当前我省城乡燃气普及率较高，随之而来的是燃气安全形势十分严峻。做好城乡燃气安全工作要提高政治站位、坚持人民至上，确保人民群众生命财产安全。要坚持强基固本，针对秋冬季燃气安全问题易发多发的特点，扎实开展燃气安全生产大检查、隐患大治理专项行动，严厉打击违法违规行为，进一步提升应急处突能力，广泛开展燃气安全宣传。要坚持齐抓共管，强化地方党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任，督促履责，传导压力，追加措施，严防死守，确保全省燃气行业长治久安。





