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第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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武汉长江新城党工委管委会成立
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长江新城“新”在何处？
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长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
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鄂州顺丰机场系列配套工程开建
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图文：青山长江大桥架设首片钢箱
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推动统战工作上水平创一流
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不断提高精神文明建设工作水平
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深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
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王祥喜参加所在党支部主题党日活
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紧盯重点“危险源”加强隐患排查
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省安委会组织城乡燃气安全专题会
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要闻
2017.10.1 星期日
省安委会组织城乡燃气安全专题会商
湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员聂国桥）昨日，省安委会对全省城乡燃气安全进行专题会商。省安委会副主任、副省长周先旺要求扎实开展燃气安全生产大检查、隐患大治理专项行动，切实把安全生产工作落实到乡村、车间、社区和街道，实现全省安全生产“一无两降”目标。市、州、县及乡镇（街道）通过视频形式参加会商。
在听取了武汉市政府、监利县新沟镇政府、钟祥市胡集镇政府的会商发言后，周先旺强调，当前我省城乡燃气普及率较高，随之而来的是燃气安全形势十分严峻。做好城乡燃气安全工作要提高政治站位、坚持人民至上，确保人民群众生命财产安全。要坚持强基固本，针对秋冬季燃气安全问题易发多发的特点，扎实开展燃气安全生产大检查、隐患大治理专项行动，严厉打击违法违规行为，进一步提升应急处突能力，广泛开展燃气安全宣传。要坚持齐抓共管，强化地方党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任，督促履责，传导压力，追加措施，严防死守，确保全省燃气行业长治久安。