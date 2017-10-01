武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
省安委会组织城乡燃气安全专题会商
    湖北日报讯 （记者李玉麟、通讯员聂国桥）昨日，省安委会对全省城乡燃气安全进行专题会商。省安委会副主任、副省长周先旺要求扎实开展燃气安全生产大检查、隐患大治理专项行动，切实把安全生产工作落实到乡村、车间、社区和街道，实现全省安全生产“一无两降”目标。市、州、县及乡镇（街道）通过视频形式参加会商。
    在听取了武汉市政府、监利县新沟镇政府、钟祥市胡集镇政府的会商发言后，周先旺强调，当前我省城乡燃气普及率较高，随之而来的是燃气安全形势十分严峻。做好城乡燃气安全工作要提高政治站位、坚持人民至上，确保人民群众生命财产安全。要坚持强基固本，针对秋冬季燃气安全问题易发多发的特点，扎实开展燃气安全生产大检查、隐患大治理专项行动，严厉打击违法违规行为，进一步提升应急处突能力，广泛开展燃气安全宣传。要坚持齐抓共管，强化地方党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任，督促履责，传导压力，追加措施，严防死守，确保全省燃气行业长治久安。


   
　