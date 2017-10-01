武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
曾欣在安保视频会上要求
紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
    湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨日，省公安厅召开全省公安机关视频会，深入贯彻省委省政府、公安部系列重要会议精神，再强调再部署国庆及中秋假期安保工作。副省长、公安厅厅长曾欣出席会议，要求全警持续排查隐患，强化督导整改，确保节日期间全省社会秩序持续平稳。
    曾欣强调，全省公安机关要紧盯公共安全重点“危险源”，周密部署、聚焦发力，狠抓安保措施落实落地。要进一步深化易制爆危险品和寄递物流专项整治行动，加强安全隐患整改和案件侦办处罚；加大对旅游包车、班线客车和危险品运输车等“两客一危”车辆，大货车超速、超员、超载和疲劳驾驶“三超一疲劳”以及酒驾、毒驾等突出交通违法犯罪的打击整治力度；强化高层及地下建筑、石化电气、人员密集场所等重点环节消防检查，严格落实处罚措施。同时，要准确把握长假治安规律特点，针对性强化旅游景区和大型活动安全管理，严防发生拥挤踩踏事故，做好道路交通疏导和参与应急救援各项准备，努力以民警的奉献与付出换来万家的安宁和幸福。


   
　