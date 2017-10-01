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第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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武汉长江新城党工委管委会成立
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长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
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鄂州顺丰机场系列配套工程开建
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图文：青山长江大桥架设首片钢箱
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推动统战工作上水平创一流
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不断提高精神文明建设工作水平
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深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
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王祥喜参加所在党支部主题党日活
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紧盯重点“危险源”加强隐患排查
·
省安委会组织城乡燃气安全专题会
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要闻
2017.10.1 星期日
曾欣在安保视频会上要求
紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨日，省公安厅召开全省公安机关视频会，深入贯彻省委省政府、公安部系列重要会议精神，再强调再部署国庆及中秋假期安保工作。副省长、公安厅厅长曾欣出席会议，要求全警持续排查隐患，强化督导整改，确保节日期间全省社会秩序持续平稳。
曾欣强调，全省公安机关要紧盯公共安全重点“危险源”，周密部署、聚焦发力，狠抓安保措施落实落地。要进一步深化易制爆危险品和寄递物流专项整治行动，加强安全隐患整改和案件侦办处罚；加大对旅游包车、班线客车和危险品运输车等“两客一危”车辆，大货车超速、超员、超载和疲劳驾驶“三超一疲劳”以及酒驾、毒驾等突出交通违法犯罪的打击整治力度；强化高层及地下建筑、石化电气、人员密集场所等重点环节消防检查，严格落实处罚措施。同时，要准确把握长假治安规律特点，针对性强化旅游景区和大型活动安全管理，严防发生拥挤踩踏事故，做好道路交通疏导和参与应急救援各项准备，努力以民警的奉献与付出换来万家的安宁和幸福。