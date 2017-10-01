查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 曾欣在安保视频会上要求 紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 湖北日报讯 （记者彭小萍、通讯员龚轩）昨日，省公安厅召开全省公安机关视频会，深入贯彻省委省政府、公安部系列重要会议精神，再强调再部署国庆及中秋假期安保工作。副省长、公安厅厅长曾欣出席会议，要求全警持续排查隐患，强化督导整改，确保节日期间全省社会秩序持续平稳。

曾欣强调，全省公安机关要紧盯公共安全重点“危险源”，周密部署、聚焦发力，狠抓安保措施落实落地。要进一步深化易制爆危险品和寄递物流专项整治行动，加强安全隐患整改和案件侦办处罚；加大对旅游包车、班线客车和危险品运输车等“两客一危”车辆，大货车超速、超员、超载和疲劳驾驶“三超一疲劳”以及酒驾、毒驾等突出交通违法犯罪的打击整治力度；强化高层及地下建筑、石化电气、人员密集场所等重点环节消防检查，严格落实处罚措施。同时，要准确把握长假治安规律特点，针对性强化旅游景区和大型活动安全管理，严防发生拥挤踩踏事故，做好道路交通疏导和参与应急救援各项准备，努力以民警的奉献与付出换来万家的安宁和幸福。





