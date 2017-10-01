查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 王祥喜参加所在党支部主题党日活动 湖北日报讯 （记者张进、通讯员陈松）昨日，省委常委、政法委书记王祥喜参加所在省委政法委办公室党支部主题党日活动，围绕“学习贯彻习近平总书记‘7·26’重要讲话精神”与支部党员交流谈心。

活动中，支部党员代表紧密联系各自思想工作实际，畅谈学习贯彻习近平总书记重要讲话精神心得体会。王祥喜边听边记，与大家交流学习认识和体会。

王祥喜说，办公室是政法委机关的运转中枢，要以习近平总书记“7·26”重要讲话精神为根本遵循和行动指南，按照“五个过硬”和“五个坚持”要求，进一步加强支部自身建设，从严从实打造过硬队伍。

他勉励支部党员进一步提高政治站位，要对党忠诚，树牢“四个意识”；要加强学习，养成勤学善思的良好习惯；要精益求精，培养认真负责的工作作风；要无私奉献，践行为民服务的宗旨意识；要廉洁自律，做遵章守纪的表率，努力提升综合素质，为政法委“议大事、抓大事、谋全局”提供优质高效的服务。要勇于担当，敢于负责，围绕党的十九大维稳安保工作大局，全力以赴做好相关保障工作，切实担负起维护社会安全稳定的政治责任。





