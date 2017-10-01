武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
王祥喜参加所在党支部主题党日活动
    湖北日报讯 （记者张进、通讯员陈松）昨日，省委常委、政法委书记王祥喜参加所在省委政法委办公室党支部主题党日活动，围绕“学习贯彻习近平总书记‘7·26’重要讲话精神”与支部党员交流谈心。
    活动中，支部党员代表紧密联系各自思想工作实际，畅谈学习贯彻习近平总书记重要讲话精神心得体会。王祥喜边听边记，与大家交流学习认识和体会。
    王祥喜说，办公室是政法委机关的运转中枢，要以习近平总书记“7·26”重要讲话精神为根本遵循和行动指南，按照“五个过硬”和“五个坚持”要求，进一步加强支部自身建设，从严从实打造过硬队伍。
    他勉励支部党员进一步提高政治站位，要对党忠诚，树牢“四个意识”；要加强学习，养成勤学善思的良好习惯；要精益求精，培养认真负责的工作作风；要无私奉献，践行为民服务的宗旨意识；要廉洁自律，做遵章守纪的表率，努力提升综合素质，为政法委“议大事、抓大事、谋全局”提供优质高效的服务。要勇于担当，敢于负责，围绕党的十九大维稳安保工作大局，全力以赴做好相关保障工作，切实担负起维护社会安全稳定的政治责任。


   
　