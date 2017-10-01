查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 省委扶贫领域专项巡视中期汇报会强调 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 湖北日报讯 (记者杨宏斌、通讯员王婧)9月29日，省委巡视工作领导小组召开十一届省委第一轮巡视（扶贫领域专项巡视）中期汇报会，听取省委11个巡视组前段巡视情况汇报。省委常委、省纪委书记、省委巡视工作领导小组组长王立山主持会议并讲话，省委常委、省委组织部部长、省委巡视工作领导小组副组长于绍良出席会议并讲话。

会议指出，一个月来，省委各巡视组按照政治巡视的要求，坚持问题导向，工作认真负责、作风深入，在对31个贫困县开展扶贫领域专项巡视中，发现了基层党组织弱化、部分基层干部工作作风不实、脱贫攻坚下“绣花功夫”不够等大量需要引起高度重视和亟待解决的问题。要抓紧用好此次专项巡视的阶段性成果，对普遍性突出性问题，要及时梳理汇总并提出建议，尽快向省委、省政府分管领导和省直有关职能部门反馈，推动整改落实。

会议要求，要进一步加强对巡视工作的指导。各巡视组要强化对县、乡两级党委主体责任落实不到位问题的检查，重点检查县（市、区）及乡镇党委、政府一把手对扶贫工作是不是重视、有没有落实；重点检查县乡两级纪委监督执纪问责情况，对交办各县（市、区）扶贫领域重要案件线索办理情况进行督查；深入了解省、市、县相关主管部门党组（党委）职能作用发挥情况，做到以下看上；加强巡视接访工作，确保基层群众向省委巡视组反映情况的渠道畅通；严格执行巡视工作纪律，确保巡视工作安全。





