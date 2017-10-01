查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第2版 : 要闻
第3版 : 要闻
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第6版 : 综合
第7版 : 专刊
第8版 : 公益广告
·
武汉长江新城党工委管委会成立
·
长江新城“新”在何处？
·
长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·
鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·
图文：青山长江大桥架设首片钢箱
·
推动统战工作上水平创一流
·
不断提高精神文明建设工作水平
·
深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
·
王祥喜参加所在党支部主题党日活
·
紧盯重点“危险源”加强隐患排查
·
省安委会组织城乡燃气安全专题会
3
要闻
2017.10.1 星期日
省委扶贫领域专项巡视中期汇报会强调
深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
湖北日报讯 (记者杨宏斌、通讯员王婧)9月29日，省委巡视工作领导小组召开十一届省委第一轮巡视（扶贫领域专项巡视）中期汇报会，听取省委11个巡视组前段巡视情况汇报。省委常委、省纪委书记、省委巡视工作领导小组组长王立山主持会议并讲话，省委常委、省委组织部部长、省委巡视工作领导小组副组长于绍良出席会议并讲话。
会议指出，一个月来，省委各巡视组按照政治巡视的要求，坚持问题导向，工作认真负责、作风深入，在对31个贫困县开展扶贫领域专项巡视中，发现了基层党组织弱化、部分基层干部工作作风不实、脱贫攻坚下“绣花功夫”不够等大量需要引起高度重视和亟待解决的问题。要抓紧用好此次专项巡视的阶段性成果，对普遍性突出性问题，要及时梳理汇总并提出建议，尽快向省委、省政府分管领导和省直有关职能部门反馈，推动整改落实。
会议要求，要进一步加强对巡视工作的指导。各巡视组要强化对县、乡两级党委主体责任落实不到位问题的检查，重点检查县（市、区）及乡镇党委、政府一把手对扶贫工作是不是重视、有没有落实；重点检查县乡两级纪委监督执纪问责情况，对交办各县（市、区）扶贫领域重要案件线索办理情况进行督查；深入了解省、市、县相关主管部门党组（党委）职能作用发挥情况，做到以下看上；加强巡视接访工作，确保基层群众向省委巡视组反映情况的渠道畅通；严格执行巡视工作纪律，确保巡视工作安全。