武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
省委扶贫领域专项巡视中期汇报会强调
深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
    湖北日报讯  (记者杨宏斌、通讯员王婧)9月29日，省委巡视工作领导小组召开十一届省委第一轮巡视（扶贫领域专项巡视）中期汇报会，听取省委11个巡视组前段巡视情况汇报。省委常委、省纪委书记、省委巡视工作领导小组组长王立山主持会议并讲话，省委常委、省委组织部部长、省委巡视工作领导小组副组长于绍良出席会议并讲话。
    会议指出，一个月来，省委各巡视组按照政治巡视的要求，坚持问题导向，工作认真负责、作风深入，在对31个贫困县开展扶贫领域专项巡视中，发现了基层党组织弱化、部分基层干部工作作风不实、脱贫攻坚下“绣花功夫”不够等大量需要引起高度重视和亟待解决的问题。要抓紧用好此次专项巡视的阶段性成果，对普遍性突出性问题，要及时梳理汇总并提出建议，尽快向省委、省政府分管领导和省直有关职能部门反馈，推动整改落实。
    会议要求，要进一步加强对巡视工作的指导。各巡视组要强化对县、乡两级党委主体责任落实不到位问题的检查，重点检查县（市、区）及乡镇党委、政府一把手对扶贫工作是不是重视、有没有落实；重点检查县乡两级纪委监督执纪问责情况，对交办各县（市、区）扶贫领域重要案件线索办理情况进行督查；深入了解省、市、县相关主管部门党组（党委）职能作用发挥情况，做到以下看上；加强巡视接访工作，确保基层群众向省委巡视组反映情况的渠道畅通；严格执行巡视工作纪律，确保巡视工作安全。


   
　