查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 王艳玲要求把握新要求新内涵 不断提高精神文明建设工作水平 湖北日报讯 （记者陈会君）9月29日，省文明委全会在汉召开。省委常委、宣传部部长王艳玲出席会议并讲话。

王艳玲对去年以来全省精神文明建设取得的成绩给予充分肯定。她强调，要深入学习领会习近平总书记关于精神文明建设的重要讲话特别是“7·26”重要讲话精神，深刻把握中央对精神文明建设的新部署、新要求，切实用讲话精神指导精神文明建设工作。要突出核心价值观这个根本，加强宣传，注重实践，推动入法。要协调推进“五大文明创建”，突出文明城市创建这个龙头，突显文明校园创建这个重点，突破农村文明创建这个难点。要坚持创建为民、创建惠民、创建靠民，不断增强群众的认同感、获得感、参与度。要勇于直面问题，善于解决问题，在持续用力中破解难题。要改革创新，扩大文明创建覆盖面，丰富文明创建内容，创新文明创建方法手段，切实解决“牌子到手、创建到头”的现象。要真抓实干务求实效，不搞劳民伤财的形象工程，不搞急功近利的突击工程，不搞迎接检查的虚假工程，以“钉钉子”的精神抓好落实，以功成不必在我的境界持续推进，努力实现一年一个新台阶。





