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第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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武汉长江新城党工委管委会成立
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图文：青山长江大桥架设首片钢箱
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推动统战工作上水平创一流
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不断提高精神文明建设工作水平
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深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
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王祥喜参加所在党支部主题党日活
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紧盯重点“危险源”加强隐患排查
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省安委会组织城乡燃气安全专题会
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要闻
2017.10.1 星期日
王艳玲要求把握新要求新内涵
不断提高精神文明建设工作水平
湖北日报讯 （记者陈会君）9月29日，省文明委全会在汉召开。省委常委、宣传部部长王艳玲出席会议并讲话。
王艳玲对去年以来全省精神文明建设取得的成绩给予充分肯定。她强调，要深入学习领会习近平总书记关于精神文明建设的重要讲话特别是“7·26”重要讲话精神，深刻把握中央对精神文明建设的新部署、新要求，切实用讲话精神指导精神文明建设工作。要突出核心价值观这个根本，加强宣传，注重实践，推动入法。要协调推进“五大文明创建”，突出文明城市创建这个龙头，突显文明校园创建这个重点，突破农村文明创建这个难点。要坚持创建为民、创建惠民、创建靠民，不断增强群众的认同感、获得感、参与度。要勇于直面问题，善于解决问题，在持续用力中破解难题。要改革创新，扩大文明创建覆盖面，丰富文明创建内容，创新文明创建方法手段，切实解决“牌子到手、创建到头”的现象。要真抓实干务求实效，不搞劳民伤财的形象工程，不搞急功近利的突击工程，不搞迎接检查的虚假工程，以“钉钉子”的精神抓好落实，以功成不必在我的境界持续推进，努力实现一年一个新台阶。