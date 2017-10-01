武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
王艳玲要求把握新要求新内涵
不断提高精神文明建设工作水平
    湖北日报讯  （记者陈会君）9月29日，省文明委全会在汉召开。省委常委、宣传部部长王艳玲出席会议并讲话。
    王艳玲对去年以来全省精神文明建设取得的成绩给予充分肯定。她强调，要深入学习领会习近平总书记关于精神文明建设的重要讲话特别是“7·26”重要讲话精神，深刻把握中央对精神文明建设的新部署、新要求，切实用讲话精神指导精神文明建设工作。要突出核心价值观这个根本，加强宣传，注重实践，推动入法。要协调推进“五大文明创建”，突出文明城市创建这个龙头，突显文明校园创建这个重点，突破农村文明创建这个难点。要坚持创建为民、创建惠民、创建靠民，不断增强群众的认同感、获得感、参与度。要勇于直面问题，善于解决问题，在持续用力中破解难题。要改革创新，扩大文明创建覆盖面，丰富文明创建内容，创新文明创建方法手段，切实解决“牌子到手、创建到头”的现象。要真抓实干务求实效，不搞劳民伤财的形象工程，不搞急功近利的突击工程，不搞迎接检查的虚假工程，以“钉钉子”的精神抓好落实，以功成不必在我的境界持续推进，努力实现一年一个新台阶。


   
　