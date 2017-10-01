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第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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武汉长江新城党工委管委会成立
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长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
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鄂州顺丰机场系列配套工程开建
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图文：青山长江大桥架设首片钢箱
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推动统战工作上水平创一流
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不断提高精神文明建设工作水平
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深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
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王祥喜参加所在党支部主题党日活
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紧盯重点“危险源”加强隐患排查
·
省安委会组织城乡燃气安全专题会
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要闻
2017.10.1 星期日
尔肯江·吐拉洪要求
推动统战工作上水平创一流
湖北日报讯 （记者张辉）9月30日，省委统战部召开会议，传达学习蒋超良同志9月29日到省委统战部调研时的讲话精神，研究贯彻落实的措施。省委常委、统战部部长尔肯江·吐拉洪出席会议并讲话。
尔肯江·吐拉洪指出，省委始终把统战工作放在战略全局高度来谋划部署、扎实推进，蒋超良同志多次提出明确具体的要求。全省各级统战部门要按照省委安排部署和蒋超良同志要求，提高政治站位，增强“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为科学指引，不折不扣地贯彻落实中央、省委关于统一战线的一系列重大决策部署。
尔肯江·吐拉洪强调，要紧紧围绕迎接党的十九大、贯彻落实党的十九大精神这条主线，坚决维护全省统一战线意识形态领域安全，切实加强党外代表人士队伍建设，着力补齐民营经济发展不足的短板，扎实做好各领域统战工作，为湖北“建成支点、走在前列”作贡献。要保持政治清醒，加强学习研究，树立创新精神，注重总结提炼，锤炼过硬作风，建设一支高素质的统战干部队伍，不断提高统战工作科学化水平，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。