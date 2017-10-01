查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 尔肯江·吐拉洪要求 推动统战工作上水平创一流 湖北日报讯 （记者张辉）9月30日，省委统战部召开会议，传达学习蒋超良同志9月29日到省委统战部调研时的讲话精神，研究贯彻落实的措施。省委常委、统战部部长尔肯江·吐拉洪出席会议并讲话。

尔肯江·吐拉洪指出，省委始终把统战工作放在战略全局高度来谋划部署、扎实推进，蒋超良同志多次提出明确具体的要求。全省各级统战部门要按照省委安排部署和蒋超良同志要求，提高政治站位，增强“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为科学指引，不折不扣地贯彻落实中央、省委关于统一战线的一系列重大决策部署。

尔肯江·吐拉洪强调，要紧紧围绕迎接党的十九大、贯彻落实党的十九大精神这条主线，坚决维护全省统一战线意识形态领域安全，切实加强党外代表人士队伍建设，着力补齐民营经济发展不足的短板，扎实做好各领域统战工作，为湖北“建成支点、走在前列”作贡献。要保持政治清醒，加强学习研究，树立创新精神，注重总结提炼，锤炼过硬作风，建设一支高素质的统战干部队伍，不断提高统战工作科学化水平，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。





