武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
尔肯江·吐拉洪要求
推动统战工作上水平创一流
    湖北日报讯 （记者张辉）9月30日，省委统战部召开会议，传达学习蒋超良同志9月29日到省委统战部调研时的讲话精神，研究贯彻落实的措施。省委常委、统战部部长尔肯江·吐拉洪出席会议并讲话。
    尔肯江·吐拉洪指出，省委始终把统战工作放在战略全局高度来谋划部署、扎实推进，蒋超良同志多次提出明确具体的要求。全省各级统战部门要按照省委安排部署和蒋超良同志要求，提高政治站位，增强“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为科学指引，不折不扣地贯彻落实中央、省委关于统一战线的一系列重大决策部署。
    尔肯江·吐拉洪强调，要紧紧围绕迎接党的十九大、贯彻落实党的十九大精神这条主线，坚决维护全省统一战线意识形态领域安全，切实加强党外代表人士队伍建设，着力补齐民营经济发展不足的短板，扎实做好各领域统战工作，为湖北“建成支点、走在前列”作贡献。要保持政治清醒，加强学习研究，树立创新精神，注重总结提炼，锤炼过硬作风，建设一支高素质的统战干部队伍，不断提高统战工作科学化水平，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。


   
　