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第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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武汉长江新城党工委管委会成立
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长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
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图文：青山长江大桥架设首片钢箱
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推动统战工作上水平创一流
·
不断提高精神文明建设工作水平
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深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
·
王祥喜参加所在党支部主题党日活
·
紧盯重点“危险源”加强隐患排查
·
省安委会组织城乡燃气安全专题会
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要闻
2017.10.1 星期日
图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
湖北日报讯 昨日上午，由中铁大桥局承建的青山长江大桥北岸20号主塔墩首片钢箱梁吊装架设成功。这标志着大桥钢梁开始“拼积木”，上部结构施工将进入“快车道”。该大桥是武汉建设的第11座长江大桥，位于天兴洲大桥和阳逻大桥之间，为世界上跨度最大的双塔钢箱及钢梁结合梁斜拉桥。
（记者柯皓 视界网成莉玲 摄）