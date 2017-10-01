武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
    湖北日报讯 昨日上午，由中铁大桥局承建的青山长江大桥北岸20号主塔墩首片钢箱梁吊装架设成功。这标志着大桥钢梁开始“拼积木”，上部结构施工将进入“快车道”。该大桥是武汉建设的第11座长江大桥，位于天兴洲大桥和阳逻大桥之间，为世界上跨度最大的双塔钢箱及钢梁结合梁斜拉桥。
    （记者柯皓 视界网成莉玲 摄）


   
　