查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 湖北日报讯 （记者郭习松、戴劲松、通讯员吴欢莉）昨日，投资80.6亿元的鄂州航空都市区安置小区项目正式开建。同步开建的还有投资46.99亿元的花马湖水系综合治理近期工程和投资58.39亿元的樊口公园。

据介绍，三大项目均为湖北国际物流核心枢纽——鄂州顺丰机场系列配套工程，总投资近186亿元。其中，航空都市区安置小区是配合湖北国际物流核心枢纽——鄂州顺丰机场建设先期启动的关键工程，由中建三局等公司承建，3年后完工，可安置征迁群众1.3万余户4万多人；花马湖水系综合治理近期工程是保障航空都市区防洪安全的基础性工程，该工程及所在流域规划的实施，将使机场区域防洪标准达百年一遇；占地约5平方公里的樊口公园建成后，将解决樊口区域长江岸线的行洪安全以及包括航空都市区在内的大梁子湖流域排涝安全等问题。

鄂州市督查室相关负责人透露，截至目前，该市省政府确定的15个重大项目已开工13个。其中，湖北国际物流核心枢纽开工时序为10月份，目前各专班正加快推进机场快速通道、核心区拆迁等工作。截至昨日，已签约5037户，占总任务5418户（含203省道改道拆迁390户）的92.97%，其中拆除房屋2692户，拆迁过程实现了“零上访、零事故、零炒作、零违纪”。





