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·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
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·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
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·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
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武汉长江新城党工委管委会成立
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长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
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图文：青山长江大桥架设首片钢箱
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推动统战工作上水平创一流
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不断提高精神文明建设工作水平
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深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
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王祥喜参加所在党支部主题党日活
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省安委会组织城乡燃气安全专题会
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要闻
2017.10.1 星期日
上游发生秋汛 防汛形势严峻
长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员陈立立）长江上游和汉江上游发生秋汛，且未来一段时间汉江上游还有三轮明显强降雨过程，防汛形势严峻，长江防总昨日宣布启动防汛Ⅲ级应急响应。
9月份以来，长江流域降水偏多近二成，其中汉江出现明显秋汛，汉江上游降雨较30年均值多1倍，三峡区间多五成。由于西太平洋副热带高压异常强盛，加上冷空气活跃，受其影响，9月29日至10月8日，汉江上游、三峡区间等地区将有3次降雨过程，强度以中至大雨，局地暴雨为主。
长江防总会商认为，此次秋汛来势凶猛，丹江口水库大坝加高后，新坝体首次面临高洪水位的考验。长江防总要求，国庆长假期间，各相关部门和单位要高度重视，坚持领导带班，加强防汛值守。要把防洪安全作为近期工作的首要任务，加强监测预报，及时发布预警信息，相关单位加强沟通和会商分析，进一步提高预报精度。国庆长假期间坚持每天会商，并根据汛情发展，及时加密会商频次。加强水利工程安全巡察，相关单位必须每天上报工程安全情况。相关部门和单位加强沟通协调，做好随时派遣工作组的准备，及时协助指导地方开展防汛抢险工作。成立技术分析组，针对遇到的技术问题，及时分析并提出对策。
鉴于防汛形势严峻，按照《长江流域防汛抗旱应急预案》有关规定，长江防总于9月29日16时启动防汛Ⅲ级应急响应，并要求各有关部门和单位切实按照防汛Ⅲ级应急响应的要求，全力做好防汛各项工作，确保防汛安全。