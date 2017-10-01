武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
上游发生秋汛 防汛形势严峻
长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
    湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员陈立立）长江上游和汉江上游发生秋汛，且未来一段时间汉江上游还有三轮明显强降雨过程，防汛形势严峻，长江防总昨日宣布启动防汛Ⅲ级应急响应。
    9月份以来，长江流域降水偏多近二成，其中汉江出现明显秋汛，汉江上游降雨较30年均值多1倍，三峡区间多五成。由于西太平洋副热带高压异常强盛，加上冷空气活跃，受其影响，9月29日至10月8日，汉江上游、三峡区间等地区将有3次降雨过程，强度以中至大雨，局地暴雨为主。
    长江防总会商认为，此次秋汛来势凶猛，丹江口水库大坝加高后，新坝体首次面临高洪水位的考验。长江防总要求，国庆长假期间，各相关部门和单位要高度重视，坚持领导带班，加强防汛值守。要把防洪安全作为近期工作的首要任务，加强监测预报，及时发布预警信息，相关单位加强沟通和会商分析，进一步提高预报精度。国庆长假期间坚持每天会商，并根据汛情发展，及时加密会商频次。加强水利工程安全巡察，相关单位必须每天上报工程安全情况。相关部门和单位加强沟通协调，做好随时派遣工作组的准备，及时协助指导地方开展防汛抢险工作。成立技术分析组，针对遇到的技术问题，及时分析并提出对策。
    鉴于防汛形势严峻，按照《长江流域防汛抗旱应急预案》有关规定，长江防总于9月29日16时启动防汛Ⅲ级应急响应，并要求各有关部门和单位切实按照防汛Ⅲ级应急响应的要求，全力做好防汛各项工作，确保防汛安全。


   
　