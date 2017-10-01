查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 上游发生秋汛 防汛形势严峻 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 湖北日报讯 （记者黄中朝、通讯员陈立立）长江上游和汉江上游发生秋汛，且未来一段时间汉江上游还有三轮明显强降雨过程，防汛形势严峻，长江防总昨日宣布启动防汛Ⅲ级应急响应。

9月份以来，长江流域降水偏多近二成，其中汉江出现明显秋汛，汉江上游降雨较30年均值多1倍，三峡区间多五成。由于西太平洋副热带高压异常强盛，加上冷空气活跃，受其影响，9月29日至10月8日，汉江上游、三峡区间等地区将有3次降雨过程，强度以中至大雨，局地暴雨为主。

长江防总会商认为，此次秋汛来势凶猛，丹江口水库大坝加高后，新坝体首次面临高洪水位的考验。长江防总要求，国庆长假期间，各相关部门和单位要高度重视，坚持领导带班，加强防汛值守。要把防洪安全作为近期工作的首要任务，加强监测预报，及时发布预警信息，相关单位加强沟通和会商分析，进一步提高预报精度。国庆长假期间坚持每天会商，并根据汛情发展，及时加密会商频次。加强水利工程安全巡察，相关单位必须每天上报工程安全情况。相关部门和单位加强沟通协调，做好随时派遣工作组的准备，及时协助指导地方开展防汛抢险工作。成立技术分析组，针对遇到的技术问题，及时分析并提出对策。

鉴于防汛形势严峻，按照《长江流域防汛抗旱应急预案》有关规定，长江防总于9月29日16时启动防汛Ⅲ级应急响应，并要求各有关部门和单位切实按照防汛Ⅲ级应急响应的要求，全力做好防汛各项工作，确保防汛安全。





