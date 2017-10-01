武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
湖北日报电子版
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3 要闻 2017.10.1 星期日
长江新城“新”在何处？
    湖北日报讯 记者谢慧敏 胡弦

    今年年初，武汉市第十三次党代会提出，启动规划建设长江新城，以超前理念、世界眼光，打造代表城市发展最高成就的展示区、全球未来城市的样板区。
    昨日，随着长江新城党工委和管委会的揭牌成立，这座被寄予厚望的创新之城，正式进入实质性规划建设的新阶段。
    长江新城，究竟“新”在何处？新成立的管委会，又将有哪些新举措？

    为全国探索可推广经验

    根据规划，长江新城起步区约为30到50平方公里，由江岸区的谌家矶片区和黄陂区的武湖片区共同构成。
    如何探索一种高效精简、富有活力的管理体制、运行机制，既充分发挥功能区的职能定位和作用，又妥善处理好区域各方的利益关系，进而快速形成合力，推进新城新区建设？成为一道重大的改革命题和创新实践。
    经过反复研究，今年8月，武汉市委提出，大胆突破现有开发管理体制存在的弊端和制约，创造一种高效精简的行政管理新体制和“区域利益共享”的新模式，努力开辟新城科学管理、科学开发、科学发展的新路子。
    为此，武汉多次前往雄安新区考察，研究制定有利于推动长江新城规划建设的体制机制和政策措施。

    “一体制、两机制、一平台”

    遵循新发展理念，对标雄安新区，长江新城最大的创新来自管理体制——“一体制、两机制、一平台”。
    “一个体制”，即成立长江新城管理委员会，主要职责是组织协调规划制订，研究制定开发建设政策，组织开展招商引资、宣传推介、产业功能培育等，统筹推进国家级长江新区申报。管委会只设综合局和发展局，承担日常具体工作，真正体现“小政府少机构”。
    “两个机制”，一是创立“区域股份合作制”，各城区按股份分享权益，责任共担，由此解决利益分配问题，充分调动各方积极性。二是创立“经社分开、统分结合”的运行机制，经济事务管理由长江新城管委会和市直相关职能部门分头承担，社会事务管理则由长江新城属地党委政府承担。
    据介绍，实行“经社分开”后，长江新城管委会及其下设的综合局、发展局，将集中精力抓规划建设、产业布局、招商引资、生态保护等，各项社会事务管理则分别由江岸区、黄陂区属地党委政府负责。同时，按照“统分结合”机制，经济事务管理由长江新城管委会统筹协调，市直职能部门分头承担完成。
    基于此模式，昨日，武汉市委同时任命了4名长江新城工委委员，其中，江岸区委书记王炜、黄陂区委书记吴祖云均兼任该职。
    “一个平台”，则是选定一家现有市属国有投融资公司，以承担新城投融资平台功能。
    据悉，目前，武汉已组建国有全资的长江建投集团，正深入跟进投融资、土地收储、基础设施建设等多项工作。

    年内完成新城总体概念规划

    在昨天的成立大会上，刚履新的长江新城管委会主任张文彤表示，管委会成立后，将全力推进规划编制，力争年内完成长江新城总体概念规划、起步区空间结构研究和产业规划发展研究。
    此前，长江新城管委会与武汉市国土规划局共同发布，面向国际公开征集咨询建议及总体规划(概念)方案。
    省委副书记、武汉市委书记陈一新就此提出明确要求，规划要增强前瞻性、创造性、科学性，包括地下空间、交通组织等重大基础设施建设都站在世界前沿，使之成为先进规划理念的实践地。要以创造历史、追求艺术的精神打造城市精品，力求每一个建筑、每一项工程都经得起世人的打量和历史的检验。
    此外，按照职能，管委会还将全力推进国家级长江新区申报，全面落实起步区内土地规划、房产管理、城市管理、户籍人口和工商注册“五管控”措施，并启动招商引资、基础设施建设等工作。


   
　