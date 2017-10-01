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第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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武汉长江新城党工委管委会成立
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长江新城“新”在何处？
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长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
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鄂州顺丰机场系列配套工程开建
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图文：青山长江大桥架设首片钢箱
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推动统战工作上水平创一流
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不断提高精神文明建设工作水平
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深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻
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王祥喜参加所在党支部主题党日活
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紧盯重点“危险源”加强隐患排查
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省安委会组织城乡燃气安全专题会
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要闻
2017.10.1 星期日
长江新城“新”在何处？
湖北日报讯 记者谢慧敏 胡弦
今年年初，武汉市第十三次党代会提出，启动规划建设长江新城，以超前理念、世界眼光，打造代表城市发展最高成就的展示区、全球未来城市的样板区。
昨日，随着长江新城党工委和管委会的揭牌成立，这座被寄予厚望的创新之城，正式进入实质性规划建设的新阶段。
长江新城，究竟“新”在何处？新成立的管委会，又将有哪些新举措？
为全国探索可推广经验
根据规划，长江新城起步区约为30到50平方公里，由江岸区的谌家矶片区和黄陂区的武湖片区共同构成。
如何探索一种高效精简、富有活力的管理体制、运行机制，既充分发挥功能区的职能定位和作用，又妥善处理好区域各方的利益关系，进而快速形成合力，推进新城新区建设？成为一道重大的改革命题和创新实践。
经过反复研究，今年8月，武汉市委提出，大胆突破现有开发管理体制存在的弊端和制约，创造一种高效精简的行政管理新体制和“区域利益共享”的新模式，努力开辟新城科学管理、科学开发、科学发展的新路子。
为此，武汉多次前往雄安新区考察，研究制定有利于推动长江新城规划建设的体制机制和政策措施。
“一体制、两机制、一平台”
遵循新发展理念，对标雄安新区，长江新城最大的创新来自管理体制——“一体制、两机制、一平台”。
“一个体制”，即成立长江新城管理委员会，主要职责是组织协调规划制订，研究制定开发建设政策，组织开展招商引资、宣传推介、产业功能培育等，统筹推进国家级长江新区申报。管委会只设综合局和发展局，承担日常具体工作，真正体现“小政府少机构”。
“两个机制”，一是创立“区域股份合作制”，各城区按股份分享权益，责任共担，由此解决利益分配问题，充分调动各方积极性。二是创立“经社分开、统分结合”的运行机制，经济事务管理由长江新城管委会和市直相关职能部门分头承担，社会事务管理则由长江新城属地党委政府承担。
据介绍，实行“经社分开”后，长江新城管委会及其下设的综合局、发展局，将集中精力抓规划建设、产业布局、招商引资、生态保护等，各项社会事务管理则分别由江岸区、黄陂区属地党委政府负责。同时，按照“统分结合”机制，经济事务管理由长江新城管委会统筹协调，市直职能部门分头承担完成。
基于此模式，昨日，武汉市委同时任命了4名长江新城工委委员，其中，江岸区委书记王炜、黄陂区委书记吴祖云均兼任该职。
“一个平台”，则是选定一家现有市属国有投融资公司，以承担新城投融资平台功能。
据悉，目前，武汉已组建国有全资的长江建投集团，正深入跟进投融资、土地收储、基础设施建设等多项工作。
年内完成新城总体概念规划
在昨天的成立大会上，刚履新的长江新城管委会主任张文彤表示，管委会成立后，将全力推进规划编制，力争年内完成长江新城总体概念规划、起步区空间结构研究和产业规划发展研究。
此前，长江新城管委会与武汉市国土规划局共同发布，面向国际公开征集咨询建议及总体规划(概念)方案。
省委副书记、武汉市委书记陈一新就此提出明确要求，规划要增强前瞻性、创造性、科学性，包括地下空间、交通组织等重大基础设施建设都站在世界前沿，使之成为先进规划理念的实践地。要以创造历史、追求艺术的精神打造城市精品，力求每一个建筑、每一项工程都经得起世人的打量和历史的检验。
此外，按照职能，管委会还将全力推进国家级长江新区申报，全面落实起步区内土地规划、房产管理、城市管理、户籍人口和工商注册“五管控”措施，并启动招商引资、基础设施建设等工作。