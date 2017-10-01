查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 要闻 ·武汉长江新城党工委管委会成立 ·长江新城“新”在何处？ ·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 ·鄂州顺丰机场系列配套工程开建 ·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁 ·推动统战工作上水平创一流 ·不断提高精神文明建设工作水平 ·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战 ·王祥喜参加所在党支部主题党日活动 ·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改 ·省安委会组织城乡燃气安全专题会商 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 武汉长江新城党工委管委会成立 · 长江新城“新”在何处？ · 长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应 · 鄂州顺丰机场系列配套工程开建 · 图文：青山长江大桥架设首片钢箱 · 推动统战工作上水平创一流 · 不断提高精神文明建设工作水平 · 深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻 · 王祥喜参加所在党支部主题党日活 · 紧盯重点“危险源”加强隐患排查 · 省安委会组织城乡燃气安全专题会 3 要闻 2017.10.1 星期日 武汉长江新城党工委管委会成立 陈一新出席成立大会并讲话 湖北日报讯 （记者谢慧敏、胡弦）昨日，中共武汉市委长江新城工作委员会、武汉长江新城管理委员会成立大会在汉召开，省委副书记、武汉市委书记陈一新强调，要以习近平总书记治国理政新理念新思想新战略为指导，按照省委省政府要求，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，对标雄安新区，努力将长江新城打造成高效高新产业集聚的创新名城、大江大湖魅力凸显的生态绿城、新一代信息技术领先运用的现代智城、对外开放合作水平一流的国际友城、百姓富裕安居乐业的创富大城，真正成为践行新发展理念的典范新城。

长江新城党工委与管委会实行一个机构、两块牌子，由陈瑞峰兼任党工委书记，张文彤任管委会主任。

陈一新说，规划建设长江新城，承载着大武汉的伟大城市梦想，是百年大计、武汉大业，务必保持历史耐心，增强战略定力，按照“近期起步区30平方公里左右、中期发展区100平方公里左右、远期控制区500平方公里左右”的战略步骤，大胆探索创新，努力开辟通向世界未来之城的科学道路。

陈一新强调，长江新城建设坚决不搞“土地财政”，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，向改革创新发展要效益；坚决不损害群众利益，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持创富惠民利民；坚决不搞“形象工程”，始终以“功成不必在我”的气度，打造百年精品；坚决不走先污染后治理老路，自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先、绿色发展；坚决不独占建设红利，坚持区域利益共享，使之成为带动区域协调发展的“火车头”。

陈一新要求长江新城广大干部要有拓荒者的领先理念，坚持把长江新城建设放在全国发展大格局中进行谋划和推进，树立国际视野、世界眼光，确保规划建设水准全国领先、世界一流。要有奠基者的使命担当，甘当“铺路石”，多做打基础、利长远的事，精益求精抓建设，精心精致做工作，绝不搞脱离实际的形象工程、政绩工程。要有弄潮儿的拼搏精神，先行先试、克难攻坚，努力创造可复制可推广的“长江新城模式”。要有好公仆的廉洁情操，以身作则、以上率下，永葆干净干事的良好形象。

武汉市市长万勇主持会议。





