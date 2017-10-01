武汉长江新城党工委管委会成立长江新城“新”在何处？长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应鄂州顺丰机场系列配套工程开建图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁推动统战工作上水平创一流不断提高精神文明建设工作水平深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战王祥喜参加所在党支部主题党日活动紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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 第3版 要闻
·武汉长江新城党工委管委会成立
·长江新城“新”在何处？
·长江防总启动防汛Ⅲ级应急响应
·鄂州顺丰机场系列配套工程开建
·图文：青山长江大桥架设首片钢箱梁
·推动统战工作上水平创一流
·不断提高精神文明建设工作水平
·深挖细查突出问题坚决打赢脱贫攻坚战
·王祥喜参加所在党支部主题党日活动
·紧盯重点“危险源”加强隐患排查整改
·省安委会组织城乡燃气安全专题会商
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3 要闻 2017.10.1 星期日
武汉长江新城党工委管委会成立
陈一新出席成立大会并讲话
    湖北日报讯 （记者谢慧敏、胡弦）昨日，中共武汉市委长江新城工作委员会、武汉长江新城管理委员会成立大会在汉召开，省委副书记、武汉市委书记陈一新强调，要以习近平总书记治国理政新理念新思想新战略为指导，按照省委省政府要求，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，对标雄安新区，努力将长江新城打造成高效高新产业集聚的创新名城、大江大湖魅力凸显的生态绿城、新一代信息技术领先运用的现代智城、对外开放合作水平一流的国际友城、百姓富裕安居乐业的创富大城，真正成为践行新发展理念的典范新城。
    长江新城党工委与管委会实行一个机构、两块牌子，由陈瑞峰兼任党工委书记，张文彤任管委会主任。
    陈一新说，规划建设长江新城，承载着大武汉的伟大城市梦想，是百年大计、武汉大业，务必保持历史耐心，增强战略定力，按照“近期起步区30平方公里左右、中期发展区100平方公里左右、远期控制区500平方公里左右”的战略步骤，大胆探索创新，努力开辟通向世界未来之城的科学道路。
    陈一新强调，长江新城建设坚决不搞“土地财政”，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，向改革创新发展要效益；坚决不损害群众利益，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持创富惠民利民；坚决不搞“形象工程”，始终以“功成不必在我”的气度，打造百年精品；坚决不走先污染后治理老路，自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持生态优先、绿色发展；坚决不独占建设红利，坚持区域利益共享，使之成为带动区域协调发展的“火车头”。
    陈一新要求长江新城广大干部要有拓荒者的领先理念，坚持把长江新城建设放在全国发展大格局中进行谋划和推进，树立国际视野、世界眼光，确保规划建设水准全国领先、世界一流。要有奠基者的使命担当，甘当“铺路石”，多做打基础、利长远的事，精益求精抓建设，精心精致做工作，绝不搞脱离实际的形象工程、政绩工程。要有弄潮儿的拼搏精神，先行先试、克难攻坚，努力创造可复制可推广的“长江新城模式”。要有好公仆的廉洁情操，以身作则、以上率下，永葆干净干事的良好形象。
    武汉市市长万勇主持会议。


 
　