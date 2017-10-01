查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·国务院举行68周年国庆招待会 ·祝福祖国更加繁荣富强 ·坚持“两个毫不动摇”不断从胜利走向新的胜利 ·700余万城乡居民圆了安居梦 ·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 国务院举行68周年国庆招待会 · 祝福祖国更加繁荣富强 · 坚持“两个毫不动摇”不断从胜利 · 700余万城乡居民圆了安居梦 · 我省在红安隆重举行烈士纪念日纪 2 要闻 2017.10.1 星期日 我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动 湖北日报讯 （记者张晓峰、周呈思）9月30日上午，红安革命烈士陵园气氛庄严肃穆，省委、省人大常委会、省政府、省政协、省军区领导同志与全省各界代表一起来到这里，向革命烈士敬献花篮，缅怀先辈丰功伟绩，传承英烈革命精神。

松柏苍翠，丰碑耸立。黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念碑前，各界代表手持鲜花，面向纪念碑列队肃立。

临近10时，省委书记、省人大常委会主任蒋超良，省委副书记、省长王晓东，省政协主席张昌尔，省老领导王生铁，省领导傅德辉、尔肯江·吐拉洪、黄楚平、王艳玲、于绍良、梁伟年、王立山、王祥喜、童道驰，省法院院长李静、省检察院检察长王晋，省军区司令员马涛、空降兵军政治委员王成南等1700多人来到烈士纪念碑前，排着整齐的队列面向纪念碑肃立。

军乐队号手吹响《思念曲》，低沉悠长的乐曲，寄托着人们对英烈的无限哀思。

10时整，向革命烈士敬献花篮仪式正式开始。军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场高唱《中华人民共和国国歌》。

国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

默哀毕，少先队员们面向革命烈士纪念碑齐唱《我们是共产主义接班人》，并致少年先锋队队礼。

代表方阵前，9个大型花篮一字排开，花篮红色缎带上写着“烈士永垂不朽”6个金色大字。这些花篮，分别代表着中共湖北省委，省人大常委会，省人民政府，省政协，省军区，省各民主党派、工商联和无党派人士，老同志、老战士和烈士遗属，省各人民团体、各界群众，少先队员的缅怀追思之情。

“礼兵就位！”随着一声号令，18名礼兵抬起花篮，伴着深情的《献花曲》，呈人字队形缓步走向纪念碑，把花篮摆放在纪念碑前。

省领导一行走上台阶，在花篮前驻足凝视。美丽的鲜花寄托着深深的思念，承载着美好的祝福。

蒋超良走上前，仔细整理花篮缎带。接着，蒋超良和其他省领导依次缓步绕行，瞻仰革命烈士纪念碑。

省老领导代表，驻鄂部队军以上单位和省武警总队主要领导，省委、省人大常委会、省政府、省政协秘书长及相关副秘书长，省直部门主要负责人，中央在汉、省属企业主要负责人代表，高等院校主要负责人及社会各界代表，黄冈市、红安县负责同志及党政机关干部代表，烈属、老战士代表，老干部、劳模、先进人物代表，驻鄂部队、武警官兵代表等参加纪念活动。





