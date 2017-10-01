查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·国务院举行68周年国庆招待会 ·祝福祖国更加繁荣富强 ·坚持“两个毫不动摇”不断从胜利走向新的胜利 ·700余万城乡居民圆了安居梦 ·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 国务院举行68周年国庆招待会 · 祝福祖国更加繁荣富强 · 坚持“两个毫不动摇”不断从胜利 · 700余万城乡居民圆了安居梦 · 我省在红安隆重举行烈士纪念日纪 2 要闻 2017.10.1 星期日 棚改危改“两手抓” 700余万城乡居民圆了安居梦 湖北日报讯 记者彭一苇



住有所居，是群众的期盼。近年来，我省大力推进保障性安居工程，“十二五”期间，是湖北城乡居民住房条件改善最明显的五年，共实施保障性安居工程193万套，逾700万城乡群众住房条件得到改善。



搬出棚户进新房

人均住房保障面积提高60%



建国后，随着大规模工业化，很多工人就居住在工厂附近的简易房中。几十年过去，这些居住区往往就成为连片棚户区，在武汉、黄石等老工业城市，不乏这样的景象。

棚户区居住拥挤，基础设施和公共服务薄弱，众多住房困难家庭早就期盼住上好房子。

8月26日，荆州市沙市区绿化村棚户区改造项目集中放款，首批200多户居民领到了补偿款。

“虽然感情很深，但老房子太旧。”绿化村居民金守英说。破旧的棚户区与崭新的高楼大厦形成了鲜明对比，住房条件应该改善了。

像绿化村棚改这样的保障性安居工程，连续多年被我省列入为民办理的实事之一，先后出台一系列政策性文件，强力推进。

实施棚改，关键是要破解“钱从哪儿来”的难题。一方面，各地从城市维护建设税、城市基础设施配套费、土地出让金等渠道安排资金。另一方面，我省充分利用国家和政策性金融大力支持棚改的黄金机遇期，近年来国家开发银行、中国农业发展银行在鄂投放棚改贷款均排全国前列。今年，我省将力争两行贷款授信额度不低于1200亿元，放贷不低于800亿元。

我省积极探索PPP模式推进棚改。今年6月，中建三局中标葛店经济技术开发区葛店新城PPP项目。该项目是全省最大的安置房项目，建成后将改善当地棚户区居民住房条件和教育设施，惠及10多万人。

棚改使我省住房困难居民居住条件得到显著提升，全省城镇人均住房保障面积由2010年的10平方米，提高到现在的16平方米。今年，我省要新开工棚户区改造住房41万套，截至6月底，任务完成过半。



破屋旧貌换新颜

75万户农村危房已改造



生土墙、木屋架，在广大乡村，也有一批超期服役的房屋，历经几十年风吹雨淋，快要支撑不住，住在其中的村民提心吊胆。

远安县嫘祖镇西河村村民潘太均家，就是这样一栋土房子。此房约80平方米，建于1965年，外墙防水层脱落，土坯直接受到风化和侵蚀，承重墙和非承重墙都开裂，屋盖也发生变形。

农村危房分为四类，鉴定为D类的危房必需推倒重建，而潘太均家属于C类危房，只需加固改造，即可安全居住。

木屋架大修、在墙体上钉钢钉、铺钢丝网、屋架之间加强支撑……仅半个月，破屋焕然一新。而且，改造花钱不多，总计1.5万多元的改造费用，县级补助资金1万元，驻村单位和亲属帮扶3000多元，自筹部分仅2000元。

“用最短的时间，最少的钱，解决了我十几年来的难题。”潘太均感到很满意。远安县今年危房改造总任务为3371户，其中C级危房2751户，占比达81.6%。危房改造加固将使众多农民得到实惠。

据统计，我省约有存量农村危房100万户左右，截至去年底已改造75万户，解决了240万名贫困群众住房安全问题。今年，国家共安排我省补助资金9.27亿元，用于实施8.01万户农村危房改造，现已开工5万户。





