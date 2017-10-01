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核心要点



●习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话，站在历史与时代的高度，深刻阐明了伟大工程与伟大斗争、伟大事业、伟大梦想的辩证关系，指出了新的历史条件下加强党的领导和党的建设的极端重要性，为推动全面从严治党向纵深发展注入了思想动力，为引领党和国家各项事业不断从胜利走向新的胜利提供了根本遵循。



●党强则国家强，党兴则事业兴。在新的历史条件下，只有毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇推进党的建设新的伟大工程，把党建设得更加坚强有力，才能最有效地凝聚和激发人民群众的伟大力量，赢得伟大斗争胜利，不断推进伟大事业，早日实现伟大梦想。



●坚持和完善党的领导，必须增强“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；必须不断完善党的领导方式和执政方式，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用；必须提高战略思维能力，不断增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性。



●把握党和人民事业发展到什么阶段，党的建设就要推进到什么阶段这个要求，统筹推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。



习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话中强调，党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇推进党的建设新的伟大工程，把党建设得更加坚强有力。这一重要论述，站在历史与时代的高度，深刻阐明了伟大工程与伟大斗争、伟大事业、伟大梦想的辩证关系，指出了新的历史条件下加强党的领导和党的建设的极端重要性，为推动全面从严治党向纵深发展注入了思想动力，为引领党和国家各项事业不断从胜利走向新的胜利提供了根本遵循。



一、进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须坚持“两个毫不动摇”



历史和实践反复证明，办好中国的事情关键在党。党强则国家强，党兴则事业兴。在新的历史条件下，只有毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇推进党的建设新的伟大工程，把党建设得更加坚强有力，才能最有效地凝聚和激发人民群众的伟大力量，赢得伟大斗争胜利，不断推进伟大事业，早日实现伟大梦想。

赢得伟大斗争胜利，必须坚持“两个毫不动摇”。中国共产党是敢于斗争、善于斗争的党。90多年来，我们党发扬伟大的斗争精神，团结带领全国人民取得了革命、建设和改革的一个又一个伟大胜利。当前，世情国情党情发生深刻变化，我国发展站在了新的历史起点上，既面临前所未有的机遇，也面临前所未有的挑战。国际格局大变动，世界多极化趋势更加明显，中国日益走近世界舞台中心，必将面临更大风险。国内改革进入深水区，经济结构、利益结构深刻调整，“四大考验”更加严峻、“四种危险”更加凸显，必将遇到更大阻力和矛盾，特别是国内外各种敌对势力亡我之心不死，党的执政环境更为复杂。只有始终坚持“两个毫不动摇”，把党建设得更加坚强有力，才能更好把握斗争大势，发扬斗争精神，提高斗争水平，成功应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，取得具有许多新的历史特点的伟大斗争新胜利。

不断推进伟大事业，必须坚持“两个毫不动摇”。中国特色社会主义事业是党领导人民开辟和不断推进的伟大事业。党的十八大以来，在新中国成立特别是改革开放以来我国发展取得的重大成就基础上，党和国家事业发生历史性变革，中国特色社会主义进入了新的发展阶段。中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，社会主义在中国焕发出强大生机活力并不断开辟发展新境界，中国特色社会主义拓展了发展中国家走向现代化的途径，为解决人类问题贡献了中国智慧、提供了中国方案。站在新的历史起点，步入新的发展阶段，既要巩固成绩，更要续写辉煌。要贯彻新发展理念，突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、防治污染的攻坚战，坚定不移深化供给侧结构性改革，推动经济社会持续健康发展，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验；要不断深化改革，勇于冲破思想观念的障碍，突破利益固化的藩篱，维护社会公平正义，逐步实现共同富裕，让社会主义焕发更强的生机活力；要不断推进理论创新、实践创新、制度创新，深入推进国家治理体系和治理能力现代化，更加自觉、大胆地探索和完善人类文明发展进步的途径和模式，为人类发展贡献更多中国智慧和更好中国方案。这是前无古人的新的伟大事业，是无比艰巨而又光荣的伟大任务。只有始终坚持“两个毫不动摇”，把党建设得更加坚强有力，才能团结和带领人民不忘初心，保持定力，不摇摆、不折腾，确保中国特色社会主义事业始终沿着正确方向胜利前进。

实现伟大梦想，必须坚持“两个毫不动摇”。实现中华民族伟大复兴是中华民族近代以来最伟大的梦想。今天，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、更有能力实现这个目标。行百里者半九十。历史告诉我们，越是接近目标，越是充满艰难，越是充满风险。全面建成小康社会，不断满足人民对更好生活的新期待，我们任务艰巨；加快推进现代化，建成富强民主文明和谐的社会主义现代化强国，我们正在路上；坚定不移走和平发展道路，我们还将面临很多严峻挑战。在前行的道路上，我们必须跨过中等收入陷阱、修昔底德陷阱、塔西佗陷阱等一系列陷阱和沟坎。只有始终坚持“两个毫不动摇”，把党建设得更加坚强有力，才能更好地弘扬民族精神，汇聚人民智慧，集中各方力量，共同为早日实现国家富强、民族振兴、人民幸福的伟大梦想而奋斗。



二、毫不动摇坚持和完善党的领导，增强维护核心的思想自觉和行动自觉



坚持和完善党的领导，必须增强“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。增强政治意识，提高政治站位，在任何情况下都做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏，自觉站在党和人民立场上，对党忠诚、为党分忧、为党担责、为党尽责。增强大局意识，立足国家整体利益、根本利益、长远利益，切实做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，决不打折扣、做选择、搞变通。增强核心意识，深刻理解服从核心、维护核心就是服从大局、维护大局，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。增强看齐意识，经常、主动向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐。习近平总书记2013年7月视察湖北时赋予我们“建成支点、走在前列”的历史使命，提出了“四个着力”的工作要求。我们要牢记习近平总书记的殷切嘱托，把践行“四个意识”体现在推动湖北改革发展的具体实践中。

坚持和完善党的领导，必须不断完善党的领导方式和执政方式，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用。提高科学执政水平，遵循共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律，把握历史脉络，立足中国实践，探索发展规律，推进国家治理体系和治理能力现代化。提高民主执政水平，践行以人民为中心的发展思想，坚持人民主体地位和党的领导的统一，始终同人民想在一起、干在一起，用好党的群众路线这个“法宝”，加强调查研究，主动回应人民期待，不断满足人民群众多样化多层次多方面需求。提高依法执政水平，坚持党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法，提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定能力；坚持依法治国与依规治党统筹推进、一体建设，充分发挥制度管根本管全局管长远的作用；坚持依法治国和以德治国相结合，使法治和德治在国家治理中相互补充、相互促进、相得益彰。

坚持和完善党的领导，必须提高战略思维能力，不断增强工作的原则性、系统性、预见性、创造性。着力增强工作原则性，坚定不移地高举中国特色社会主义伟大旗帜，守牢党的基本路线这条生命线、幸福线，既不走封闭僵化的老路，也不走改旗易帜的邪路，确保党和国家事业始终沿着正确方向胜利前进。着力增强工作系统性，把理论和实践、历史和现实、国内和国外、当前和长远结合起来，处理好解放思想和实事求是的关系、整体推进和重点突破的关系、顶层设计和摸着石头过河的关系、胆子要大和步子要稳的关系、改革发展稳定的关系。着力增强工作预见性，超前思维、提前谋局、赢得主动，以更宽广的视野、更长远的眼光，科学判断形势、准确把握趋势，提升防范风险挑战、驾驭复杂局面的能力，从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果。着力增强工作创造性，以自我革新的勇气，破除妨碍改革发展的思维定势，跳出条条框框限制，克服部门利益掣肘，争做改革促进派和实干家。



三、毫不动摇推进党的建设新的伟大工程，确保党永葆旺盛生命力和强大战斗力



以更大的决心、更大的勇气、更大的气力管党治党。以更大的决心管党治党，坚持问题导向，保持战略定力，坚持零容忍的态度不变，“老虎”“苍蝇”一起打，以强烈的历史责任感、深沉的使命忧患感、顽强的意志品质，以踏石留印、抓铁有痕的劲头持续抓下去；以更大的勇气管党治党，坚持刮骨疗毒、壮士断腕的勇气不泄，以勇于自我革命的精神打造和锤炼自己，敢于动真碰硬，同一切弱化先进性、损害纯洁性的问题作斗争；以更大的气力管党治党，正确处理抓发展与抓党建的关系，把抓好党建作为最大政绩，下大气力拔“烂树”、治“病树”、正“歪树”，在抓常、抓细、抓长上下功夫，持之以恒、久久为功，推动管党治党从宽松软走向严紧硬。

切实用党的创新理论武装全党。把思想政治教育放在首位，引导全体党员特别是党员干部系统学习马克思主义基本理论，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，提高思想理论水平和政治鉴别力，做到真学、真懂、真信、真用，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。创新学习方式方法，改进中心组学习，加强媒体理论宣传和面对面理论宣讲，充分运用全媒体多样化传播形式，实现理论教育的分众化对象化互动化，增强教育的针对性和实效性。勇于推进实践基础上的理论创新，充分发挥湖北作为社科大省的优势，在坚持马克思主义基本原理的基础上，不断拓展理论新视野，回应理论新问题，作出理论新概括，用理论引领实践，用实践丰富理论。

把严肃党内政治生活的新要求落到实处。切实增强党内政治生活的政治性，把党内政治生活作为锤炼党性的熔炉，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定正确政治方向，严守政治纪律和政治规矩，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。切实增强党内政治生活的时代性，坚持以我们正在做的事情为中心，使党内政治生活与伟大斗争、伟大事业、伟大梦想相适应，与时俱进地丰富和发展党内政治生活的内容和形式。切实增强党内政治生活的原则性，坚持民主集中制，旗帜鲜明坚持真理、修正错误，营造风清气正的政治生态。切实增强党内政治生活的战斗性，勇于开展批评和自我批评，敢于举旗亮剑，同一切错误思想和行为作坚决斗争，使每个党组织都成为激浊扬清的战斗堡垒，使每个党员都成为扶正祛邪的战斗员。

以更加科学、更加严密、更加有效的思路举措推进全面从严治党。把握党和人民事业发展到什么阶段，党的建设就要推进到什么阶段这个要求，统筹推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。坚持标本兼治，保证思想建党与制度治党同向发力、同时发力，扎紧织密制度笼子，在抓住领导干部这个“关键少数”的同时，把全面从严治党向基层延伸、落实到每个支部和每名党员。发扬“钉钉子”精神，保持力度、保持韧劲，善始善终、善作善成，避免前热后冷、前紧后松。落实“两个责任”，压实责任链条，层层传导压力，严肃追责问责，提高履责能力和水平。

（原载《求是》杂志2017年第19期）





