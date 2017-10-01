查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·国务院举行68周年国庆招待会 ·祝福祖国更加繁荣富强 ·坚持“两个毫不动摇”不断从胜利走向新的胜利 ·700余万城乡居民圆了安居梦 ·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 国务院举行68周年国庆招待会 · 祝福祖国更加繁荣富强 · 坚持“两个毫不动摇”不断从胜利 · 700余万城乡居民圆了安居梦 · 我省在红安隆重举行烈士纪念日纪 2 要闻 2017.10.1 星期日 国务院举行68周年国庆招待会 湖北日报讯 据新华社电 9月30日晚，国务院在人民大会堂举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立六十八周年。习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等党和国家领导人与1200多位中外人士欢聚一堂，共庆佳节。

人民大会堂宴会厅华灯璀璨，宾朋济济一堂，气氛喜庆热烈。主席台上方庄严的国徽高悬，在鲜艳的红旗映衬下，“1949－2017”的大字年号熠熠生辉。

17时30分许，伴随欢快的《迎宾曲》，习近平等党和国家领导人步入宴会厅，全场响起热烈掌声。

招待会开始。军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场起立高唱国歌。国务院总理李克强致辞。他首先代表党中央、国务院，向全国各族人民致以节日祝贺；向港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞致以亲切问候；向所有关心和支持中国现代化建设的国际友人表示衷心感谢。

李克强说，六十八年来，在中国共产党坚强领导下，全国各族人民团结奋斗，谱写了波澜壮阔的社会主义革命、建设、改革的壮丽诗篇。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央科学把握当今世界和当代中国的发展大势，顺应实践要求和人民愿望，推出一系列重大战略举措和重大方针政策，推动中国特色社会主义宏伟事业取得历史性的新成就。

李克强指出，今年，面对复杂多变的国际形势，面对艰巨繁重的改革发展任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，经济发展保持稳中向好态势，质量效益较大改善，城镇新增就业在高位上继续增加，人民生活水平持续提升，脱贫攻坚成效明显，重点领域风险得到较好管控。尤其是经济结构加快优化，过剩产能继续化解，创业创新蓬勃发展，新动能成长壮大成为突出亮点。我们隆重纪念中国人民解放军建军90周年，集中展示了国防和军队现代化建设新成就。我们热烈庆祝香港回归祖国20周年，中国人民解放军驻澳部队依法首次协助澳门特别行政区政府和市民救灾，进一步增强了广大港澳同胞对祖国的归属感和建设更加美好未来的信心，“一国两制”展示出强大生命力。我们成功举办首届“一带一路”国际合作高峰论坛和金砖国家领导人厦门会晤，与国际社会携手开辟合作共赢的美好前景。

李克强说，已有的成就让我们倍感自豪，伟大的目标激励着亿万群众不懈奋斗。

要保持经济平稳健康发展。贯彻落实新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，依靠改革推动、开放带动、创新驱动，营造鼓励创新、鼓励实干、鼓励担当的环境，促进生产力水平不断跃升、综合竞争力和抗风险能力不断增强、发展的质量效益不断提高。要推动社会进步再上新台阶。全面推进依法治国，促进社会公平正义。发展各项社会事业，创新和完善社会治理。要持续增进人民福祉。更好践行以人民为中心的发展思想，扎实精准加快脱贫，攻坚克难多谋民利，坚决兜牢基本民生底线，让人民群众忧心事烦心事更少、获得感幸福感更多。

李克强指出，我们将继续全面准确贯彻“一国两制”“港人治港”“澳人治澳”、高度自治的方针，严格依照宪法和基本法办事，支持香港、澳门保持长期繁荣稳定。继续坚持一个中国原则，坚持“九二共识”政治基础，坚决反对“台独”，团结包括台湾同胞在内的一切支持两岸关系和平发展的力量，不断向着实现祖国完全统一迈进。继续奉行独立自主的和平外交政策，坚决维护国家主权、安全、发展利益；秉承合作共赢、共谋发展的理念，继续扩大开放，努力为完善全球治理、推动世界和平与发展作出新的中国贡献。

李克强最后说，即将召开的中国共产党第十九次全国代表大会是在全面建成小康社会关键阶段、中国特色社会主义发展关键时期的一次十分重要的大会。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，同心同德，扎实苦干，在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的历史征程中，铸就新的更大辉煌！

在欢快的乐曲声中，中外宾朋举杯共贺新中国成立六十八周年，同祝中国繁荣富强，人民幸福安康，中国和世界各国人民的友谊与合作长存。

中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽主持招待会。





