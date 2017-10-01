查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行 ·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动 ·坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进 ·习近平会见美国国务卿蒂勒森 ·国务院举行68周年国庆招待会 ·祝福祖国更加繁荣富强 ·武汉长江新城党工委管委会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆 · 我省在红安隆重举行烈士纪念日纪 · 坚决拥护党中央对孙政才的处理决 · 习近平会见美国国务卿蒂勒森 · 国务院举行68周年国庆招待会 · 祝福祖国更加繁荣富强 · 武汉长江新城党工委管委会成立 1 要闻 2017.10.1 星期日 祝福祖国更加繁荣富强 ——热烈庆祝中华人民共和国成立六十八周年 湖北日报讯 今天是国庆节，人民共和国的长青基业，从今天起增添新的年轮。神州大地上，各族人民满怀喜悦与自豪，共同庆祝新中国68岁生日，迎接党的十九大胜利召开。

舒展当代中国改革发展的画卷，党的十八大以来的5年，是党和国家事业发生历史性变革的5年。“嫦娥”奔月，高铁驰骋，雄安新区蓄势待发，“一带一路”联通山海，脱贫攻坚改变几千万人命运，创新创业激发全社会活力……多少梦寐以求的蓝图变为现实，多少彪炳史册的成就激动人心。供给侧结构性改革推动经济转型升级，全面从严治党形成反腐败斗争压倒性态势，生态文明建设留住绿水青山、创造金山银山，构建人类命运共同体提出中国方案、作出世界贡献……解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。5年砥砺奋进，5年克难攻坚，我们伟大的祖国焕发出新的蓬勃生机。

“厉害了我的国！”出生在新世纪门槛上的年轻人这样点赞。“国家终于强大起来了！”阅尽世事沧桑的人们如此感慨。5年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，亿万人民撸起袖子加油干，为当代中国带来了深刻的变革，我国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入了新的发展阶段。这是前无古人的壮举，近代以来久经磨难的中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。这是改变历史的航程，社会主义在中国焕发出强大生机活力，并不断开辟发展新境界。这是功在千秋的贡献，中国特色社会主义拓展了发展中国家走向现代化的途径，为解决人类问题贡献了中国智慧、提供了中国方案。

1949－2017，68年弹指一挥间。建设现代化国家和实现中华民族伟大复兴，是近代以来中国历史发展的一条主线，也是我们党带领人民接续奋斗的历史进程。中华民族有过任人宰割的屈辱，也有过“被开除球籍”的压力，曾面对“月亮总是西方圆”的论调，也受到“中国崩溃论”“中国威胁论”的围攻。

然而，今天的中国每三年的经济增量就相当于一个英国，每五年改革发展就迈上一个大台阶，仅用几十年时间就走完了西方国家几百年走过的发展历程。从站起来到富起来到强起来，从救国到兴国到强国，历史已经证明，中国共产党带领中国人民开创的中国特色社会主义道路，是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路，是中国走向繁荣、走向富强的必由之路，是中华民族彻底摆脱悲惨命运、实现伟大复兴的必由之路。

伟大斗争仍在进行、伟大工程仍在建设、伟大事业仍需推进、伟大梦想仍未实现。沿着这条道路，我们还需继续奋斗。全面深化改革推进国家治理体系和治理能力现代化，使中国特色社会主义制度更加成熟定型，我们要让“强起来”的制度架构更完善。以新发展理念为引领，推动经济发展形态更高级、分工更优化、结构更合理，我们要让“强起来”的物质基础更坚实。促进社会公平正义，增强人民群众获得感，我们要让“强起来”的价值体系更成熟。弘扬社会主义核心价值观，激活中华民族最深沉的精神追求，我们要让“强起来”的文化自信更深厚。

今天的中国，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，但社会主义初级阶段仍是最大国情、最大实际。“强起来”的中国可以自信，但不能自矜；可以自豪，但不能自满。全面建成小康社会、实现第一个百年目标后，以什么样的精神状态乘势而上，以什么样的奋斗姿态再创辉煌？即将召开的党的十九大，将全面把握我国发展新要求和人民群众新期待，从战略全局上对党和国家事业作出新的规划和部署。更伟大的历程刚刚开始，更伟大的胜利还在前方。

祝福站起来富起来强起来的中国，继续书写奋斗的篇章，为人类作出新的更大贡献；

祝福这片经历了苦难与辉煌的大地，重新站在时代潮头，为世界定义一个新的未来。

（新华社北京9月30日电 载10月1日《人民日报》）





