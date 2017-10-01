图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进习近平会见美国国务卿蒂勒森国务院举行68周年国庆招待会祝福祖国更加繁荣富强武汉长江新城党工委管委会成立
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 第1版 要闻
·图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行
·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动
·坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进
·习近平会见美国国务卿蒂勒森
·国务院举行68周年国庆招待会
·祝福祖国更加繁荣富强
·武汉长江新城党工委管委会成立
湖北日报电子版
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1 要闻 2017.10.1 星期日
祝福祖国更加繁荣富强
——热烈庆祝中华人民共和国成立六十八周年
    湖北日报讯 今天是国庆节，人民共和国的长青基业，从今天起增添新的年轮。神州大地上，各族人民满怀喜悦与自豪，共同庆祝新中国68岁生日，迎接党的十九大胜利召开。
    舒展当代中国改革发展的画卷，党的十八大以来的5年，是党和国家事业发生历史性变革的5年。“嫦娥”奔月，高铁驰骋，雄安新区蓄势待发，“一带一路”联通山海，脱贫攻坚改变几千万人命运，创新创业激发全社会活力……多少梦寐以求的蓝图变为现实，多少彪炳史册的成就激动人心。供给侧结构性改革推动经济转型升级，全面从严治党形成反腐败斗争压倒性态势，生态文明建设留住绿水青山、创造金山银山，构建人类命运共同体提出中国方案、作出世界贡献……解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。5年砥砺奋进，5年克难攻坚，我们伟大的祖国焕发出新的蓬勃生机。
    “厉害了我的国！”出生在新世纪门槛上的年轻人这样点赞。“国家终于强大起来了！”阅尽世事沧桑的人们如此感慨。5年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，亿万人民撸起袖子加油干，为当代中国带来了深刻的变革，我国发展站到了新的历史起点上，中国特色社会主义进入了新的发展阶段。这是前无古人的壮举，近代以来久经磨难的中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。这是改变历史的航程，社会主义在中国焕发出强大生机活力，并不断开辟发展新境界。这是功在千秋的贡献，中国特色社会主义拓展了发展中国家走向现代化的途径，为解决人类问题贡献了中国智慧、提供了中国方案。
    1949－2017，68年弹指一挥间。建设现代化国家和实现中华民族伟大复兴，是近代以来中国历史发展的一条主线，也是我们党带领人民接续奋斗的历史进程。中华民族有过任人宰割的屈辱，也有过“被开除球籍”的压力，曾面对“月亮总是西方圆”的论调，也受到“中国崩溃论”“中国威胁论”的围攻。
    然而，今天的中国每三年的经济增量就相当于一个英国，每五年改革发展就迈上一个大台阶，仅用几十年时间就走完了西方国家几百年走过的发展历程。从站起来到富起来到强起来，从救国到兴国到强国，历史已经证明，中国共产党带领中国人民开创的中国特色社会主义道路，是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路，是中国走向繁荣、走向富强的必由之路，是中华民族彻底摆脱悲惨命运、实现伟大复兴的必由之路。
    伟大斗争仍在进行、伟大工程仍在建设、伟大事业仍需推进、伟大梦想仍未实现。沿着这条道路，我们还需继续奋斗。全面深化改革推进国家治理体系和治理能力现代化，使中国特色社会主义制度更加成熟定型，我们要让“强起来”的制度架构更完善。以新发展理念为引领，推动经济发展形态更高级、分工更优化、结构更合理，我们要让“强起来”的物质基础更坚实。促进社会公平正义，增强人民群众获得感，我们要让“强起来”的价值体系更成熟。弘扬社会主义核心价值观，激活中华民族最深沉的精神追求，我们要让“强起来”的文化自信更深厚。
    今天的中国，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，但社会主义初级阶段仍是最大国情、最大实际。“强起来”的中国可以自信，但不能自矜；可以自豪，但不能自满。全面建成小康社会、实现第一个百年目标后，以什么样的精神状态乘势而上，以什么样的奋斗姿态再创辉煌？即将召开的党的十九大，将全面把握我国发展新要求和人民群众新期待，从战略全局上对党和国家事业作出新的规划和部署。更伟大的历程刚刚开始，更伟大的胜利还在前方。
    祝福站起来富起来强起来的中国，继续书写奋斗的篇章，为人类作出新的更大贡献；
    祝福这片经历了苦难与辉煌的大地，重新站在时代潮头，为世界定义一个新的未来。
    （新华社北京9月30日电 载10月1日《人民日报》）


   
　