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第1版 要闻
·图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行
·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动
·坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进
·习近平会见美国国务卿蒂勒森
·国务院举行68周年国庆招待会
·祝福祖国更加繁荣富强
·武汉长江新城党工委管委会成立
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图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆
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我省在红安隆重举行烈士纪念日纪
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坚决拥护党中央对孙政才的处理决
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习近平会见美国国务卿蒂勒森
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国务院举行68周年国庆招待会
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祝福祖国更加繁荣富强
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武汉长江新城党工委管委会成立
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要闻
2017.10.1 星期日
习近平会见美国国务卿蒂勒森
湖北日报讯 据新华社电 国家主席习近平9月30日在人民大会堂会见美国国务卿蒂勒森。
习近平指出，当前，中美关系总体稳定发展。我同特朗普总统保持着良好沟通。双方工作团队要按照两国元首达成的共识，牢牢把握中美关系大方向，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、妥处分歧，推动两国关系行稳致远。中方高度重视特朗普总统将于今年11月对中国进行的国事访问。我期待着同他共同规划和推进中美关系未来发展。双方工作团队要共同努力、密切合作，确保访问成为一次成功的、特殊的访问。
习近平强调，中美作为最大的发展中国家、最大的发达国家和世界前两大经济体，两国和平相处、合作共赢是两国人民之福，也是世界各国人民之幸。发展中美关系要坚持正确方向，两国共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确的选择。中美在双边、地区、全球层面需要合作并能够合作的事情很多。双方要深挖潜力，拓展各领域互利合作，不断培育新的合作增长点，加强在重大国际和地区问题上的沟通与协调。要在尊重彼此核心利益和重大关切的基础上，通过对话协商妥善处理两国之间的分歧和敏感问题，维护中美合作大局的稳定。要厚植人民友谊，继续鼓励和扩大两国人民友好交往，不断夯实中美关系的社会和民意基础。
蒂勒森转达了特朗普总统对习近平主席的问候，表示特朗普总统非常期待即将对中国进行的国事访问。在两国元首引领下，美中关系不断发展。美方重视发展对华关系，愿与中方相向而行，不断增进互信、加强沟通，深化各领域务实合作，并协力应对国际和地区面临的挑战。