图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进习近平会见美国国务卿蒂勒森国务院举行68周年国庆招待会祝福祖国更加繁荣富强武汉长江新城党工委管委会成立
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 第1版 要闻
·图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行
·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动
·坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进
·习近平会见美国国务卿蒂勒森
·国务院举行68周年国庆招待会
·祝福祖国更加繁荣富强
·武汉长江新城党工委管委会成立
湖北日报电子版
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1 要闻 2017.10.1 星期日
习近平会见美国国务卿蒂勒森
    湖北日报讯 据新华社电 国家主席习近平9月30日在人民大会堂会见美国国务卿蒂勒森。
    习近平指出，当前，中美关系总体稳定发展。我同特朗普总统保持着良好沟通。双方工作团队要按照两国元首达成的共识，牢牢把握中美关系大方向，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、妥处分歧，推动两国关系行稳致远。中方高度重视特朗普总统将于今年11月对中国进行的国事访问。我期待着同他共同规划和推进中美关系未来发展。双方工作团队要共同努力、密切合作，确保访问成为一次成功的、特殊的访问。
    习近平强调，中美作为最大的发展中国家、最大的发达国家和世界前两大经济体，两国和平相处、合作共赢是两国人民之福，也是世界各国人民之幸。发展中美关系要坚持正确方向，两国共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确的选择。中美在双边、地区、全球层面需要合作并能够合作的事情很多。双方要深挖潜力，拓展各领域互利合作，不断培育新的合作增长点，加强在重大国际和地区问题上的沟通与协调。要在尊重彼此核心利益和重大关切的基础上，通过对话协商妥善处理两国之间的分歧和敏感问题，维护中美合作大局的稳定。要厚植人民友谊，继续鼓励和扩大两国人民友好交往，不断夯实中美关系的社会和民意基础。
    蒂勒森转达了特朗普总统对习近平主席的问候，表示特朗普总统非常期待即将对中国进行的国事访问。在两国元首引领下，美中关系不断发展。美方重视发展对华关系，愿与中方相向而行，不断增进互信、加强沟通，深化各领域务实合作，并协力应对国际和地区面临的挑战。


   
　