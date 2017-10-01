查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行 ·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动 ·坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进 ·习近平会见美国国务卿蒂勒森 ·国务院举行68周年国庆招待会 ·祝福祖国更加繁荣富强 ·武汉长江新城党工委管委会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆 · 我省在红安隆重举行烈士纪念日纪 · 坚决拥护党中央对孙政才的处理决 · 习近平会见美国国务卿蒂勒森 · 国务院举行68周年国庆招待会 · 祝福祖国更加繁荣富强 · 武汉长江新城党工委管委会成立 1 要闻 2017.10.1 星期日 习近平会见美国国务卿蒂勒森 湖北日报讯 据新华社电 国家主席习近平9月30日在人民大会堂会见美国国务卿蒂勒森。

习近平指出，当前，中美关系总体稳定发展。我同特朗普总统保持着良好沟通。双方工作团队要按照两国元首达成的共识，牢牢把握中美关系大方向，相互尊重、互利互惠，聚焦合作、妥处分歧，推动两国关系行稳致远。中方高度重视特朗普总统将于今年11月对中国进行的国事访问。我期待着同他共同规划和推进中美关系未来发展。双方工作团队要共同努力、密切合作，确保访问成为一次成功的、特殊的访问。

习近平强调，中美作为最大的发展中国家、最大的发达国家和世界前两大经济体，两国和平相处、合作共赢是两国人民之福，也是世界各国人民之幸。发展中美关系要坚持正确方向，两国共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确的选择。中美在双边、地区、全球层面需要合作并能够合作的事情很多。双方要深挖潜力，拓展各领域互利合作，不断培育新的合作增长点，加强在重大国际和地区问题上的沟通与协调。要在尊重彼此核心利益和重大关切的基础上，通过对话协商妥善处理两国之间的分歧和敏感问题，维护中美合作大局的稳定。要厚植人民友谊，继续鼓励和扩大两国人民友好交往，不断夯实中美关系的社会和民意基础。

蒂勒森转达了特朗普总统对习近平主席的问候，表示特朗普总统非常期待即将对中国进行的国事访问。在两国元首引领下，美中关系不断发展。美方重视发展对华关系，愿与中方相向而行，不断增进互信、加强沟通，深化各领域务实合作，并协力应对国际和地区面临的挑战。





