查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行 ·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动 ·坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进 ·习近平会见美国国务卿蒂勒森 ·国务院举行68周年国庆招待会 ·祝福祖国更加繁荣富强 ·武汉长江新城党工委管委会成立 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第6版 : 综合 第7版 : 专刊 第8版 : 公益广告 · 图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆 · 我省在红安隆重举行烈士纪念日纪 · 坚决拥护党中央对孙政才的处理决 · 习近平会见美国国务卿蒂勒森 · 国务院举行68周年国庆招待会 · 祝福祖国更加繁荣富强 · 武汉长江新城党工委管委会成立 1 要闻 2017.10.1 星期日 蒋超良主持省委常委会会议强调 坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进 湖北日报讯 （记者张晓峰、周呈思）9月29日，中共中央决定给予孙政才开除党籍、开除公职处分。当天，省委书记蒋超良主持召开省委常委会会议，学习党中央决定。与会同志一致表示，完全赞成、坚决拥护党中央对孙政才的处理决定。会议强调，要以孙政才严重违纪案为反面教材，结合刘善桥严重违纪案的警示教育，进一步落实党中央关于全面从严治党和反腐败的各项重大部署，坚决时时事事处处从政治和大局上向以习近平同志为核心的党中央看齐，坚定不移把全面从严治党向纵深推进、向基层延伸。

会议指出，孙政才理想信念动摇，背弃党的宗旨，丧失政治立场，严重违反政治纪律和政治规矩，严重违反中央八项规定和群众纪律，严重违反组织纪律，严重违反廉洁纪律，严重违反工作纪律，严重违反生活纪律；孙政才的行为完全背离了党性原则，严重违背了党中央对高级干部提出的政治要求，给党和国家事业造成巨大损害，社会影响极其恶劣。党中央决定给予其开除党籍、开除公职处分，将其涉嫌受贿犯罪等问题及线索移送司法机关依法处理，为党和国家清除了一个重大政治隐患。

会议指出，在党的十九大前，及时发现并彻底查处孙政才严重违纪问题，充分表明了以习近平同志为核心的党中央坚持党要管党、全面从严治党的坚强意志、鲜明态度，彰显了将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底的坚定决心、无畏气概，充分证明我们党有着强大的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力。

会议强调，全省各级党组织和全体党员特别是各级领导干部，一定要把思想和行动统一到党中央精神上来，以孙政才严重违纪案为反面教材，结合刘善桥严重违纪案的警示教育，以案为戒，警钟长鸣，进一步落实党中央关于全面从严治党和反腐败的各项重大部署，坚决时时事事处处从政治和大局上向以习近平同志为核心的党中央看齐。

会议强调，要旗帜鲜明讲政治，牢固树立和自觉践行“四个意识”，坚定理想信念宗旨，修好共产党人的“心学”，坚守共产党人的精神家园，严守政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻党的理论和路线方针政策，坚决落实党中央各项决策部署，始终做政治上的明白人、老实人。要严肃党内政治生活，认真执行民主集中制，自觉主动接受监督，正确开展批评和自我批评，坚决落实中央八项规定精神，坚持正确的选人用人导向，持续巩固提升我省风清气正的政治生态。要坚持为政以德，严以修身、严以用权、严以律己，带头践行社会主义核心价值观，培养高尚的道德情操和健康的生活情趣，增强道德定力、抵腐定力，坚持自重、自省、自警、自励，自觉净化朋友圈、社交圈、生活圈，始终保持清正廉洁的政治本色。要清醒认识反腐败斗争严峻复杂形势，严格落实全面从严治党政治责任，有效运用监督执纪“四种形态”，坚持有腐必惩、有贪必肃。深化政治巡视，发挥巡视利剑作用。要推进标本兼治，加强对权力运行的制约和监督，着力构建不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。

会议强调，全省各级党组织和广大党员干部要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，牢记习近平总书记视察湖北时“建成支点、走在前列”和“四个着力”的殷殷嘱托，更加认真地把党中央各项决策部署落到实处，更加扎实地做好我省改革发展稳定和党的建设各项工作，特别是党的十九大维稳安保工作，以新的精神状态和优异成绩迎接党的十九大胜利召开。





