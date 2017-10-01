图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进习近平会见美国国务卿蒂勒森国务院举行68周年国庆招待会祝福祖国更加繁荣富强武汉长江新城党工委管委会成立
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 第1版 要闻
·图文：向人民英雄敬献花篮仪式隆重举行
·我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动
·坚决拥护党中央对孙政才的处理决定 坚定不移把全面从严治党向纵深推进
·习近平会见美国国务卿蒂勒森
·国务院举行68周年国庆招待会
·祝福祖国更加繁荣富强
·武汉长江新城党工委管委会成立
湖北日报电子版
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1 要闻 2017.10.1 星期日
缅怀先辈丰功伟绩 传承英烈革命精神
我省在红安隆重举行烈士纪念日纪念活动
    湖北日报讯  （记者张晓峰、周呈思）9月30日上午，红安革命烈士陵园气氛庄严肃穆，省委、省人大常委会、省政府、省政协、省军区领导同志与全省各界代表一起来到这里，向革命烈士敬献花篮，缅怀先辈丰功伟绩，传承英烈革命精神。
    松柏苍翠，丰碑耸立。黄麻起义和鄂豫皖苏区革命烈士纪念碑前，各界代表手持鲜花，面向纪念碑列队肃立。
    临近10时，省委书记、省人大常委会主任蒋超良，省委副书记、省长王晓东，省政协主席张昌尔，省老领导王生铁，省领导傅德辉、尔肯江·吐拉洪、黄楚平、王艳玲、于绍良、梁伟年、王立山、王祥喜、童道驰，省法院院长李静、省检察院检察长王晋，省军区司令员马涛、空降兵军政治委员王成南等1700多人来到烈士纪念碑前，排着整齐的队列面向纪念碑肃立。
    军乐队号手吹响《思念曲》，低沉悠长的乐曲，寄托着人们对英烈的无限哀思。
    10时整，向革命烈士敬献花篮仪式正式开始。军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场高唱《中华人民共和国国歌》。
    国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。
    默哀毕，少先队员们面向革命烈士纪念碑齐唱《我们是共产主义接班人》，并致少年先锋队队礼。
    代表方阵前，9个大型花篮一字排开，花篮红色缎带上写着“烈士永垂不朽”6个金色大字。这些花篮，分别代表着中共湖北省委，省人大常委会，省人民政府，省政协，省军区，省各民主党派、工商联和无党派人士，老同志、老战士和烈士遗属，省各人民团体、各界群众，少先队员的缅怀追思之情。
    “礼兵就位！”随着一声号令，18名礼兵抬起花篮，伴着深情的《献花曲》，呈人字队形缓步走向纪念碑，把花篮摆放在纪念碑前。
    省领导一行走上台阶，在花篮前驻足凝视。美丽的鲜花寄托着深深的思念，承载着美好的祝福。
    蒋超良走上前，仔细整理花篮缎带。接着，蒋超良和其他省领导依次缓步绕行，瞻仰革命烈士纪念碑。
    省老领导代表，驻鄂部队军以上单位和省武警总队主要领导，省委、省人大常委会、省政府、省政协秘书长及相关副秘书长，省直部门主要负责人，中央在汉、省属企业主要负责人代表，高等院校主要负责人及社会各界代表，黄冈市、红安县负责同志及党政机关干部代表，烈属、老战士代表，老干部、劳模、先进人物代表，驻鄂部队、武警官兵代表等参加纪念活动。


   
　