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图为：党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等出席向人民英雄敬献花篮仪式。（新华社发）



据新华社电 鲜花献英烈，哀思祭忠魂。烈士纪念日向人民英雄敬献花篮仪式9月30日上午在北京天安门广场隆重举行。党和国家领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等，同首都各界代表一起出席仪式。

庄严肃穆的天安门广场上，鲜艳的五星红旗迎风飘扬，人民英雄纪念碑巍然耸立。广场中央，“祝福祖国”巨型花篮表达着对祖国繁荣富强的美好祝福，花篮上“喜迎十九大”字样格外醒目。

临近10时，习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等党和国家领导人来到天安门广场，出席向人民英雄敬献花篮仪式。

中国人民解放军军乐团小号手吹响《烈士日号角》，悠远深情的旋律诉说着对革命先烈的无限追思。

“礼兵就位！”随着号令，三军仪仗兵迈着铿锵有力的步伐，正步行进到纪念碑前持枪伫立。

10时整，向人民英雄敬献花篮仪式正式开始。军乐团奏响《义勇军进行曲》，全场高唱中华人民共和国国歌。

国歌唱毕，全场肃立，向为中国人民解放事业和共和国建设事业英勇献身的烈士默哀。

默哀毕，手持鲜花的少年儿童面向人民英雄纪念碑高唱《我们是共产主义接班人》，并齐致少年先锋队队礼。

群众方阵前，以中共中央，全国人大常委会，国务院，全国政协，中央军委，各民主党派、全国工商联和无党派爱国人士，各人民团体和各界群众，老战士、老同志和烈士亲属，中国少年先锋队名义敬献的9个大型花篮一字排开，花篮红色缎带上写着“人民英雄永垂不朽”的金色大字。

军乐团奏响深情的《献花曲》，18名礼兵稳稳地抬起花篮，缓步走向人民英雄纪念碑，摆放在纪念碑基座上。

习近平等党和国家领导人随后登上纪念碑基座，在花篮前驻足凝视。挺拔鲜艳的红掌、争芳吐蕊的百合、轻盈多姿的文心兰，寄托着对英勇献身革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。

习近平迈步上前，仔细整理花篮缎带。接着，习近平等党和国家领导人缓步绕行，瞻仰人民英雄纪念碑。

辉煌中国慰英灵，复兴伟业奏凯歌。党的十八大以来，党和国家事业发生历史性变革，我国发展站到了新的历史起点上。全党全军全国各族人民正在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，不忘初心，继续前进，奋力书写中国特色社会主义事业的新篇章。

少年儿童和各界群众代表也依次走到纪念碑前，献上手中鲜花并瞻仰纪念碑。

敬献花篮仪式由北京市委书记蔡奇主持。





