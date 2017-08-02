图文：明年亚冠将无苏宁图文：圣水湖里桨声急为百姓做好理财服务 保障投资者权益中国保险监督管理委员会湖北监管局公告图文：那支霸气的恒大队回来了东风日产劲客“强劲”上市中国保险监督管理委员会湖北监管局公告双标杆欧蓝德开启荣耀征程融创中心武汉壹号院示范区全球首映洛杉矶宣布承办2028年奥运会朱婷率队期待开门红中国队小组赛赛程
查看本版大图 上一版      版面概览
 第12版 体育
·图文：明年亚冠将无苏宁
·图文：圣水湖里桨声急
·为百姓做好理财服务 保障投资者权益
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：那支霸气的恒大队回来了
·东风日产劲客“强劲”上市
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·双标杆欧蓝德开启荣耀征程
·融创中心武汉壹号院示范区全球首映
·洛杉矶宣布承办2028年奥运会
·朱婷率队期待开门红
·中国队小组赛赛程
湖北日报电子版
----  
 
12 体育 2017.8.2 星期三
中国队小组赛赛程
    湖北日报讯 8月2日19:30　中国vs巴西
8月4日19:30　中国vs荷兰


   
　