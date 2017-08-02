查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：明年亚冠将无苏宁 ·图文：圣水湖里桨声急 ·为百姓做好理财服务 保障投资者权益 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：那支霸气的恒大队回来了 ·东风日产劲客“强劲”上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·双标杆欧蓝德开启荣耀征程 ·融创中心武汉壹号院示范区全球首映 ·洛杉矶宣布承办2028年奥运会 ·朱婷率队期待开门红 ·中国队小组赛赛程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：明年亚冠将无苏宁 · 图文：圣水湖里桨声急 · 为百姓做好理财服务 保障投资者 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：那支霸气的恒大队回来了 · 东风日产劲客“强劲”上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 双标杆欧蓝德开启荣耀征程 · 融创中心武汉壹号院示范区全球首 · 洛杉矶宣布承办2028年奥运会 · 朱婷率队期待开门红 · 中国队小组赛赛程 12 体育 2017.8.2 星期三 中国队小组赛赛程 湖北日报讯 8月2日19:30 中国vs巴西

8月4日19:30 中国vs荷兰





