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 第12版 体育
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湖北日报电子版
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12 体育 2017.8.2 星期三
世界女排大奖赛总决赛今日打响
朱婷率队期待开门红
    湖北日报讯  （通讯员 刘凡）8月2日至6日，2017年世界女排大奖赛总决赛将在南京进行。经历三站分站赛，中国女排迎来本赛季第一场硬仗。执行教练安家杰坦言这是本赛季中国女排计划中相对重要的比赛，希望球队打出比较好的成绩。
    中国女排在三周分站赛战绩为5胜4负，排名第七，最终凭借东道主优势入围总决赛。按照执行教练安家杰的思路，女排在分站赛以锻炼新人为主，总决赛还是想与对手真刀真枪碰一碰，这也意味着朱婷将作为主打，有了朱婷的强攻作为保障，中国队的进攻整体实力将明显得到改善，竞争力大大提升。这次中国队与巴西、荷兰分在一组，抽签形势相对来说比较乐观。
    今日中国女排将迎来总决赛的第一个对手巴西女排，虽然在瑞士女排精英赛上双方有过交手，但在安家杰看来，这是一场遭遇战：“对于我们来说其实都是遭遇战，我们有奥运队员但并不多，巴西也是考察阵容出战。所以总决赛我们希望大家都打出比较高的竞技水平。”
    与中国队同组的对手巴西女排，在里约奥运会后该队已经完成了新老交替，虽然今年大奖赛各分站赛上的发挥也一般，但随着时间的推移，正在逐步恢复强队的本色；荷兰女排目前队中拥有两位攻击力较强的普拉克、布依吉斯，在里约奥运会上也闯进了四强，网上实力突出。
    中国队要想小组出线，首先要取得小组前两名，这个目标看似容易，实现起来却并不容易。从练兵角度说，在南京能与这些强手过招，对于中国女排新人们是一个绝佳的机会，也会在强强对话中，让郎平与安家杰更好地观察谁将是后起之秀。


   
　