查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：明年亚冠将无苏宁 ·图文：圣水湖里桨声急 ·为百姓做好理财服务 保障投资者权益 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：那支霸气的恒大队回来了 ·东风日产劲客“强劲”上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·双标杆欧蓝德开启荣耀征程 ·融创中心武汉壹号院示范区全球首映 ·洛杉矶宣布承办2028年奥运会 ·朱婷率队期待开门红 ·中国队小组赛赛程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：明年亚冠将无苏宁 · 图文：圣水湖里桨声急 · 为百姓做好理财服务 保障投资者 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：那支霸气的恒大队回来了 · 东风日产劲客“强劲”上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 双标杆欧蓝德开启荣耀征程 · 融创中心武汉壹号院示范区全球首 · 洛杉矶宣布承办2028年奥运会 · 朱婷率队期待开门红 · 中国队小组赛赛程 12 体育 2017.8.2 星期三 世界女排大奖赛总决赛今日打响 朱婷率队期待开门红 湖北日报讯 （通讯员 刘凡）8月2日至6日，2017年世界女排大奖赛总决赛将在南京进行。经历三站分站赛，中国女排迎来本赛季第一场硬仗。执行教练安家杰坦言这是本赛季中国女排计划中相对重要的比赛，希望球队打出比较好的成绩。

中国女排在三周分站赛战绩为5胜4负，排名第七，最终凭借东道主优势入围总决赛。按照执行教练安家杰的思路，女排在分站赛以锻炼新人为主，总决赛还是想与对手真刀真枪碰一碰，这也意味着朱婷将作为主打，有了朱婷的强攻作为保障，中国队的进攻整体实力将明显得到改善，竞争力大大提升。这次中国队与巴西、荷兰分在一组，抽签形势相对来说比较乐观。

今日中国女排将迎来总决赛的第一个对手巴西女排，虽然在瑞士女排精英赛上双方有过交手，但在安家杰看来，这是一场遭遇战：“对于我们来说其实都是遭遇战，我们有奥运队员但并不多，巴西也是考察阵容出战。所以总决赛我们希望大家都打出比较高的竞技水平。”

与中国队同组的对手巴西女排，在里约奥运会后该队已经完成了新老交替，虽然今年大奖赛各分站赛上的发挥也一般，但随着时间的推移，正在逐步恢复强队的本色；荷兰女排目前队中拥有两位攻击力较强的普拉克、布依吉斯，在里约奥运会上也闯进了四强，网上实力突出。

中国队要想小组出线，首先要取得小组前两名，这个目标看似容易，实现起来却并不容易。从练兵角度说，在南京能与这些强手过招，对于中国女排新人们是一个绝佳的机会，也会在强强对话中，让郎平与安家杰更好地观察谁将是后起之秀。





