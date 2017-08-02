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洛杉矶市市长艾瑞克·加塞蒂在新闻发布会上说，洛杉矶向国际奥委会表达了举办2028年夏季奥运会和残奥会的意愿，并已签署举办城市合同。

根据国际奥委会7月投票做出的决定，今年9月将在秘鲁首都利马同时宣布2024年奥运会和2028年奥运会的举办地。竞争2028年奥运会举办权并最终入围的两座城市——洛杉矶和法国首都巴黎将各自获得一次举办机会。洛杉矶与国际奥委会达成协议后，也就意味着巴黎已经成为2024年夏季奥运会和残奥会的唯一候选地。

美国洛杉矶已原则上同意接受举办2028年奥运会，虽然这对于洛杉矶申办委员会来说是“第二名”的结果，根据奥运会举办城市合同，洛杉矶仍能从中得到不少好处。国际奥委会将给予洛杉矶一系列激励措施，包括提供18亿美元（约合121亿元人民币）左右的资金，以支持洛杉矶开展更长期的市场宣传活动和促进本地青少年体育事业。而如果算上可预见的赞助商的续约合同以及潜在的新市场营销协议，这笔总投入可能将超过20亿美元。

如果洛杉矶最终举办2028年夏季奥运会，这将是该市第三次成为奥运会东道主，前两次分别是在1932年和1984年。





