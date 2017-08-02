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 第12版 体育
·图文：明年亚冠将无苏宁
·图文：圣水湖里桨声急
·为百姓做好理财服务 保障投资者权益
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：那支霸气的恒大队回来了
·东风日产劲客“强劲”上市
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·双标杆欧蓝德开启荣耀征程
·融创中心武汉壹号院示范区全球首映
·洛杉矶宣布承办2028年奥运会
·朱婷率队期待开门红
·中国队小组赛赛程
湖北日报电子版
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12 体育 2017.8.2 星期三
融创中心武汉壹号院示范区全球首映
    湖北日报讯 近日，融创中心武汉壹号院【世界院境示范区】，在万众期盼中揭开神秘面纱。“融创数年磨一剑，只在最有价值的土地，做最好的产品、建筑与服务。”这是融创一直以来的追求和准则。2017年，融创首度将旗下TOP系产品壹号院系引入华中，成为继北京、上海之后，中国又一座ONE　SINO　PARK，并以此作品为代言，向世界发声。
    融创在城市山水中治园造景，在示范区的景观设计中，每一步惬意心境，都能涤荡都市喧嚣，回归生活的从容美好。
    据悉，营销中心邀请极富盛名的华人设计师，北京壹号院室内设计师李玮珉先生亲自操刀。将现代设计融于传统建筑，每一处细节均精心布局，至上不止，致心入微。同时引入自然、流动、开放的空间社交平台，透过简约的表达手法，在繁嚣的都市中，呈现出一片幽雅、奢享的天地。
    伴随示范区的正式开放，武汉壹号院精工样板间同步鉴世。联袂李玮珉、梁景华两位世界大师之力，融合东西方文化，以极臻之心雕琢空间尚品。
    武汉壹号院自诞生之日起，就以偏执为尺，恪守匠人之心，坚守品质，为未来理想人居量身定制。


   
　