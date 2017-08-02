图文：明年亚冠将无苏宁图文：圣水湖里桨声急为百姓做好理财服务 保障投资者权益中国保险监督管理委员会湖北监管局公告图文：那支霸气的恒大队回来了东风日产劲客“强劲”上市中国保险监督管理委员会湖北监管局公告双标杆欧蓝德开启荣耀征程融创中心武汉壹号院示范区全球首映洛杉矶宣布承办2028年奥运会朱婷率队期待开门红中国队小组赛赛程
查看本版大图 上一版      版面概览
 第12版 体育
·图文：明年亚冠将无苏宁
·图文：圣水湖里桨声急
·为百姓做好理财服务 保障投资者权益
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：那支霸气的恒大队回来了
·东风日产劲客“强劲”上市
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·双标杆欧蓝德开启荣耀征程
·融创中心武汉壹号院示范区全球首映
·洛杉矶宣布承办2028年奥运会
·朱婷率队期待开门红
·中国队小组赛赛程
湖北日报电子版
----  
 
12 体育 2017.8.2 星期三
双标杆欧蓝德开启荣耀征程
    湖北日报讯 主题为“‘燃’动我心·欧蓝德-广汽三菱百城荣耀试驾会”近日在武汉国际博览中心举行，新晋明星车型欧蓝德荣耀版凭借“全驾值”的产品优势，在百米加速、枕木路、弯道绕桩、爬坡等试驾环节中，收获消费者的一致好评。
    在动力操控上，荣耀版搭载原装进口三菱2.0L　MIVEC发动机，其最大功率122KW，最大扭矩201　N·m。在百米加速跑道中，荣耀版的强劲动力和BAS制动辅助系统，获得客户点赞。在枕木路的测试中，荣耀版采用前麦弗逊后多连杆独立悬挂，使之拥有更出色的滤颠簸能力。另外，欧蓝德的H型副车架还为车辆带来了更高的刚性与稳定性。
    试驾场上具有独特产品优势的欧蓝德光彩夺目，通过搭载4WD电子四驱系统和S-AWC超级全轮控制系统，使欧蓝德具备多路况通过性。在双边桥测试中，即使四个车轮承受不对称的作用力，欧蓝德亦能顺利通过，专业的四驱系统赢得了现场一片喝彩。
    如今，荣耀版“燃”动上市不足1个月便成功举办了全国千人同步交车活动，不仅成功刷新2.0L级别SUV价值新标杆，更创新车上市热销佳话。


   
　