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12
体育
2017.8.2 星期三
双标杆欧蓝德开启荣耀征程
湖北日报讯 主题为“‘燃’动我心·欧蓝德-广汽三菱百城荣耀试驾会”近日在武汉国际博览中心举行，新晋明星车型欧蓝德荣耀版凭借“全驾值”的产品优势，在百米加速、枕木路、弯道绕桩、爬坡等试驾环节中，收获消费者的一致好评。
在动力操控上，荣耀版搭载原装进口三菱2.0L MIVEC发动机，其最大功率122KW，最大扭矩201 N·m。在百米加速跑道中，荣耀版的强劲动力和BAS制动辅助系统，获得客户点赞。在枕木路的测试中，荣耀版采用前麦弗逊后多连杆独立悬挂，使之拥有更出色的滤颠簸能力。另外，欧蓝德的H型副车架还为车辆带来了更高的刚性与稳定性。
试驾场上具有独特产品优势的欧蓝德光彩夺目，通过搭载4WD电子四驱系统和S-AWC超级全轮控制系统，使欧蓝德具备多路况通过性。在双边桥测试中，即使四个车轮承受不对称的作用力，欧蓝德亦能顺利通过，专业的四驱系统赢得了现场一片喝彩。
如今，荣耀版“燃”动上市不足1个月便成功举办了全国千人同步交车活动，不仅成功刷新2.0L级别SUV价值新标杆，更创新车上市热销佳话。