查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：明年亚冠将无苏宁 ·图文：圣水湖里桨声急 ·为百姓做好理财服务 保障投资者权益 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：那支霸气的恒大队回来了 ·东风日产劲客“强劲”上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·双标杆欧蓝德开启荣耀征程 ·融创中心武汉壹号院示范区全球首映 ·洛杉矶宣布承办2028年奥运会 ·朱婷率队期待开门红 ·中国队小组赛赛程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：明年亚冠将无苏宁 · 图文：圣水湖里桨声急 · 为百姓做好理财服务 保障投资者 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：那支霸气的恒大队回来了 · 东风日产劲客“强劲”上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 双标杆欧蓝德开启荣耀征程 · 融创中心武汉壹号院示范区全球首 · 洛杉矶宣布承办2028年奥运会 · 朱婷率队期待开门红 · 中国队小组赛赛程 12 体育 2017.8.2 星期三 双标杆欧蓝德开启荣耀征程 湖北日报讯 主题为“‘燃’动我心·欧蓝德-广汽三菱百城荣耀试驾会”近日在武汉国际博览中心举行，新晋明星车型欧蓝德荣耀版凭借“全驾值”的产品优势，在百米加速、枕木路、弯道绕桩、爬坡等试驾环节中，收获消费者的一致好评。

在动力操控上，荣耀版搭载原装进口三菱2.0L MIVEC发动机，其最大功率122KW，最大扭矩201 N·m。在百米加速跑道中，荣耀版的强劲动力和BAS制动辅助系统，获得客户点赞。在枕木路的测试中，荣耀版采用前麦弗逊后多连杆独立悬挂，使之拥有更出色的滤颠簸能力。另外，欧蓝德的H型副车架还为车辆带来了更高的刚性与稳定性。

试驾场上具有独特产品优势的欧蓝德光彩夺目，通过搭载4WD电子四驱系统和S-AWC超级全轮控制系统，使欧蓝德具备多路况通过性。在双边桥测试中，即使四个车轮承受不对称的作用力，欧蓝德亦能顺利通过，专业的四驱系统赢得了现场一片喝彩。

如今，荣耀版“燃”动上市不足1个月便成功举办了全国千人同步交车活动，不仅成功刷新2.0L级别SUV价值新标杆，更创新车上市热销佳话。





