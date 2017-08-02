查看本版大图
上一版
版面概览
第12版 体育
·图文：明年亚冠将无苏宁
·图文：圣水湖里桨声急
·为百姓做好理财服务 保障投资者权益
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：那支霸气的恒大队回来了
·东风日产劲客“强劲”上市
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·双标杆欧蓝德开启荣耀征程
·融创中心武汉壹号院示范区全球首映
·洛杉矶宣布承办2028年奥运会
·朱婷率队期待开门红
·中国队小组赛赛程
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 公告
第11版 : 社会
第12版 : 体育
第2版 : 要闻
第3版 : 要闻
第4版 : 要闻
第5版 : 时事
第7版 : 楚天主人
第8版 : 经济
第9版 : 文化
·
图文：明年亚冠将无苏宁
·
图文：圣水湖里桨声急
·
为百姓做好理财服务 保障投资者
·
中国保险监督管理委员会湖北监管
·
图文：那支霸气的恒大队回来了
·
东风日产劲客“强劲”上市
·
中国保险监督管理委员会湖北监管
·
双标杆欧蓝德开启荣耀征程
·
融创中心武汉壹号院示范区全球首
·
洛杉矶宣布承办2028年奥运会
·
朱婷率队期待开门红
·
中国队小组赛赛程
12
体育
2017.8.2 星期三
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，百年人寿保险股份有限公司黄石中心支公司获准迁址，现予以公告。
百年人寿保险股份有限公司黄石中心支公司
许可证流水号：0182934
机构编码：000138420200
成立日期：2011年7月26日
原机构住所：黄石市杭州西路142号（石华大厦A座M层）
现机构住所：黄石市下陆区杭州西路298-900号
业务范围：在黄石市行政辖区内开展以下业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；经中国保监会批准，且总公司授权同意的其他业务。
负责人：吴克郸
邮政编码：435000
联系电话：0714-6319705
发证日期：2017年6月8日