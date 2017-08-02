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体育
2017.8.2 星期三
东风日产劲客“强劲”上市
湖北日报讯 近日，东风日产全新小型SUV--全新KICKS劲客上市，推出搭载1.5L自然吸气发动机的4款车型，售价区间为9.98万元至13.48万元。同时，东风日产针对劲客推出了“1起来劲”购车计划，消费者仅需支付1成首付就可贷款购车。
外观方面，劲客提供了撞色车身选装。前脸采用了标志性的V型进气格栅，带远近光自动切换的回旋镖式LED前大灯和悬浮式车顶设计。
此外，车辆配有7英寸液晶显示屏，支持苹果CarPlay、车载蓝牙等功能。全车的长宽高为4295/1760/1588mm，轴距2620mm。全系车型搭载劲客搭载1.5L+CVT的动力组合，最大输出功率124马力，峰值扭矩147牛·米。全系标配TCS牵引力控制系统和VDC车身稳定系统ESP，劲客顶配车型还带有变道盲区预警、车道偏离预警、倒车车侧预警和预碰撞智能刹车。
酷享版增加了多功能方向盘、带手机互联及蓝牙等功能的7英寸中控屏等；智行版车型增加了真皮方向盘、7英寸仪表液晶屏、织物+皮质座椅；顶配车型则独享了前排座椅加热。
作为东风日产布局 YOUNG NISSAN 3.0战略的重要产品，全新KICKS劲客实力满足“劲客青年”的用车需求。