图文：明年亚冠将无苏宁图文：圣水湖里桨声急为百姓做好理财服务 保障投资者权益中国保险监督管理委员会湖北监管局公告图文：那支霸气的恒大队回来了东风日产劲客“强劲”上市中国保险监督管理委员会湖北监管局公告双标杆欧蓝德开启荣耀征程融创中心武汉壹号院示范区全球首映洛杉矶宣布承办2028年奥运会朱婷率队期待开门红中国队小组赛赛程
查看本版大图 上一版      版面概览
 第12版 体育
·图文：明年亚冠将无苏宁
·图文：圣水湖里桨声急
·为百姓做好理财服务 保障投资者权益
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·图文：那支霸气的恒大队回来了
·东风日产劲客“强劲”上市
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·双标杆欧蓝德开启荣耀征程
·融创中心武汉壹号院示范区全球首映
·洛杉矶宣布承办2028年奥运会
·朱婷率队期待开门红
·中国队小组赛赛程
湖北日报电子版
----  
 
12 体育 2017.8.2 星期三
东风日产劲客“强劲”上市
    湖北日报讯 近日，东风日产全新小型SUV--全新KICKS劲客上市，推出搭载1.5L自然吸气发动机的4款车型，售价区间为9.98万元至13.48万元。同时，东风日产针对劲客推出了“1起来劲”购车计划，消费者仅需支付1成首付就可贷款购车。
    外观方面，劲客提供了撞色车身选装。前脸采用了标志性的V型进气格栅，带远近光自动切换的回旋镖式LED前大灯和悬浮式车顶设计。
    此外，车辆配有7英寸液晶显示屏，支持苹果CarPlay、车载蓝牙等功能。全车的长宽高为4295/1760/1588mm，轴距2620mm。全系车型搭载劲客搭载1.5L+CVT的动力组合，最大输出功率124马力，峰值扭矩147牛·米。全系标配TCS牵引力控制系统和VDC车身稳定系统ESP，劲客顶配车型还带有变道盲区预警、车道偏离预警、倒车车侧预警和预碰撞智能刹车。
    酷享版增加了多功能方向盘、带手机互联及蓝牙等功能的7英寸中控屏等；智行版车型增加了真皮方向盘、7英寸仪表液晶屏、织物+皮质座椅；顶配车型则独享了前排座椅加热。
    作为东风日产布局 YOUNG　NISSAN　3.0战略的重要产品，全新KICKS劲客实力满足“劲客青年”的用车需求。


   
　