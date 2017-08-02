查看本版大图 上一版 版面概览 第12版 体育 ·图文：明年亚冠将无苏宁 ·图文：圣水湖里桨声急 ·为百姓做好理财服务 保障投资者权益 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·图文：那支霸气的恒大队回来了 ·东风日产劲客“强劲”上市 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·双标杆欧蓝德开启荣耀征程 ·融创中心武汉壹号院示范区全球首映 ·洛杉矶宣布承办2028年奥运会 ·朱婷率队期待开门红 ·中国队小组赛赛程 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 公告 第11版 : 社会 第12版 : 体育 第2版 : 要闻 第3版 : 要闻 第4版 : 要闻 第5版 : 时事 第7版 : 楚天主人 第8版 : 经济 第9版 : 文化 · 图文：明年亚冠将无苏宁 · 图文：圣水湖里桨声急 · 为百姓做好理财服务 保障投资者 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 图文：那支霸气的恒大队回来了 · 东风日产劲客“强劲”上市 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 双标杆欧蓝德开启荣耀征程 · 融创中心武汉壹号院示范区全球首 · 洛杉矶宣布承办2028年奥运会 · 朱婷率队期待开门红 · 中国队小组赛赛程 12 体育 2017.8.2 星期三 东风日产劲客“强劲”上市 湖北日报讯 近日，东风日产全新小型SUV--全新KICKS劲客上市，推出搭载1.5L自然吸气发动机的4款车型，售价区间为9.98万元至13.48万元。同时，东风日产针对劲客推出了“1起来劲”购车计划，消费者仅需支付1成首付就可贷款购车。

外观方面，劲客提供了撞色车身选装。前脸采用了标志性的V型进气格栅，带远近光自动切换的回旋镖式LED前大灯和悬浮式车顶设计。

此外，车辆配有7英寸液晶显示屏，支持苹果CarPlay、车载蓝牙等功能。全车的长宽高为4295/1760/1588mm，轴距2620mm。全系车型搭载劲客搭载1.5L+CVT的动力组合，最大输出功率124马力，峰值扭矩147牛·米。全系标配TCS牵引力控制系统和VDC车身稳定系统ESP，劲客顶配车型还带有变道盲区预警、车道偏离预警、倒车车侧预警和预碰撞智能刹车。

酷享版增加了多功能方向盘、带手机互联及蓝牙等功能的7英寸中控屏等；智行版车型增加了真皮方向盘、7英寸仪表液晶屏、织物+皮质座椅；顶配车型则独享了前排座椅加热。

作为东风日产布局 YOUNG NISSAN 3.0战略的重要产品，全新KICKS劲客实力满足“劲客青年”的用车需求。





